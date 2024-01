F1 Academy : Haas mise sur le talent américain Chloe Chambers

Il n'y a pas de nouveaux engagements de pilotes à annoncer en Formule 1, car cette année encore, le plateau sera le même que celui de la saison 2023. En revanche, de plus en plus d'écuries de Formule 1 confirment leurs talents de pilotes de course pour la série de jeunes talents "F1 Academy". Ce championnat, qui se déroulera dans le cadre de la Formule 1, a pour but d'aider les talents féminins de la course à accéder aux autres catégories de jeunes.

Cette année, chaque équipe de Formule 1 nomme une jeune pilote, et Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams et Stake F1 ont déjà annoncé leur choix. Pour Mercedes, la Française Doriane Pin sera au départ, Aston Martin envoie la Suissesse Tina Hausmann, Alpine mise sur les talents de pilote de la Britannique Abbi Pulling, McLaren promeut Bianca Bustamante (Philippines), Williams l'Américaine Lia Block et Stake F1 l'Allemande Carrie Schreiner.

L'équipe américaine Haas envoie également Chloe Chambers, une Américaine, à la chasse aux points. La jeune femme de 19 ans, originaire de Fort Wayne, Indiana, a commencé sa carrière en karting à l'âge de huit ans et a également fait ses premières expériences en Formule 4 : en 2021, elle a participé au championnat américain de Formule 4.

L'année suivante, elle a participé aux "W Series" et l'année dernière, elle a pris le départ du Porsche Sprint Challenge North America au volant d'une Porsche Cayman GT4 Clubsport. Parallèlement, elle a acquis une expérience supplémentaire en Formula Regional Oceania Championship en Nouvelle-Zélande. Dans cette série, elle est entrée dans l'histoire en tant que première femme pole-setteuse et première gagnante, et ses performances lui ont valu d'être désignée comme le talent du peloton ayant le plus progressé.

Mais cela n'a pas suffi à convaincre les responsables de Haas. Chambers a montré ses capacités lors de deux essais en Arizona et à Barcelone et s'est ainsi imposée face à de nombreux autres talents.

Elle a déjà effectué sa première visite à l'écurie de Formule 1. "Je suis très heureuse de courir pour l'équipe Haas avec Campos Racing dans la F1 Academy. Le soutien de Haas va m'ouvrir de nombreuses portes pour de nouvelles expériences et je vais certainement beaucoup apprendre", affirme Chambers avec assurance.

La joie est également grande chez Ayao Komatsu, le nouveau directeur de l'équipe Haas : "En tant que père de deux enfants passionnés de karting, je sais combien il est important d'encourager la prochaine génération à faire le grand saut et à suivre ses rêves. C'était formidable de rencontrer Chloé et de voir son enthousiasme pour la saison à venir, et l'équipe a beaucoup apprécié de la rencontrer à l'usine. Elle a parlé avec les ingénieurs et a participé à l'entraînement aux arrêts au stand, en plus de faire ses premières apparitions dans les médias".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island