F1 Academy: Haas sostiene il talento statunitense Chloe Chambers

Non ci sono nuovi impegni di piloti da annunciare nel campo della Formula 1, poiché quest'anno si disputerà la stessa stagione del 2023. Tuttavia, sempre più team di Formula 1 stanno confermando i loro piloti di talento per la serie junior "F1 Academy". Il campionato, che si svolgerà nell'ambito della Formula 1, ha lo scopo di aiutare i talenti femminili a passare alle altre classi giovanili.

Quest'anno, ogni scuderia di Formula 1 nominerà una giovane pilota donna e Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams e Stake F1 hanno già annunciato la loro scelta. La francese Doriane Pin gareggerà per la Mercedes, la Aston Martin invierà la svizzera Tina Hausmann, la Alpine si affiderà alle capacità di guida della britannica Abbi Pulling, la McLaren promuoverà Bianca Bustamante (Filippine), la Williams invierà la statunitense Lia Block e la Stake F1 la tedesca Carrie Schreiner.

Anche il team americano Haas invia una statunitense a caccia di punti con Chloe Chambers. La diciannovenne di Fort Wayne, Indiana, ha iniziato la sua carriera nel karting all'età di otto anni e ha già fatto la sua prima esperienza nelle corse di formula: nel 2021 ha partecipato al campionato statunitense di Formula 4. L'anno successivo ha partecipato al campionato di Formula 3.

L'anno successivo ha partecipato alla W Series e l'anno scorso ha guidato una Porsche Cayman GT4 Clubsport nel Porsche Sprint Challenge North America. Ha inoltre acquisito ulteriore esperienza nelle corse di formula nel campionato regionale Oceania in Nuova Zelanda. In questa serie è entrata nella storia come prima donna a stabilire la pole e prima donna a vincere, ed è stata riconosciuta come il talento migliore in campo per le sue prestazioni.

Tuttavia, questo non è bastato a convincere gli organizzatori di Haas. La Chambers ha dimostrato le sue capacità in due test in Arizona e a Barcellona, battendo la concorrenza di numerosi altri piloti di talento.

Ora ha completato la sua prima visita alla scuderia di Formula 1. "Sono lieta di guidare per il team Haas con Campos Racing nella F1 Academy. Il supporto della Haas mi aprirà molte porte per nuove esperienze e sicuramente imparerò molto", afferma fiduciosa la Chambers.

Anche il nuovo Team Principal di Haas, Ayao Komatsu, è entusiasta: "Come padre di due bambini appassionati di karting, so quanto sia importante incoraggiare le nuove generazioni a fare il salto di qualità e a seguire i propri sogni. È stato bello incontrare Chloe e vedere il suo entusiasmo per la stagione che ci aspetta e il team si è davvero divertito a incontrarla in fabbrica. Ha parlato con gli ingegneri e ha partecipato alle prove di pit stop, oltre a fare le sue prime apparizioni sui media".

