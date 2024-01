Academia de F1: Haas apoia talento norte-americano Chloe Chambers

A norte-americana Chloe Chambers vai competir com as cores da equipa Haas na série júnior feminina "F1 Academy". A jovem de 19 anos irá demonstrar as suas capacidades na sombra da Fórmula 1.

Não há novos compromissos de pilotos a anunciar no domínio da Fórmula 1, uma vez que este ano competirá a mesma equipa que na época de 2023. No entanto, cada vez mais equipas de Fórmula 1 estão a confirmar os seus talentos para a série júnior "F1 Academy". O campeonato, que será realizado no âmbito da Fórmula 1, tem por objetivo ajudar as mulheres talentosas a passar para as outras categorias de juniores.

Este ano, cada equipa de Fórmula 1 nomeará uma jovem piloto e a Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams e Stake F1 já anunciaram a sua escolha. Doriane Pin, de França, vai competir pela Mercedes, a Aston Martin envia Tina Hausmann, da Suíça, a Alpine conta com as capacidades de condução da britânica Abbi Pulling, a McLaren promove Bianca Bustamante (Filipinas), a Williams envia Lia Block, dos EUA, e a Stake F1 envia Carrie Schreiner, da Alemanha.

A equipa americana Haas envia também uma americana em busca de pontos, Chloe Chambers. A jovem de 19 anos de Fort Wayne, Indiana, começou a sua carreira no karting aos oito anos de idade e já ganhou a sua primeira experiência em corridas de fórmula: em 2021, competiu no Campeonato de Fórmula 4 dos EUA.

No ano seguinte, competiu na W Series e, no ano passado, conduziu um Porsche Cayman GT4 Clubsport no Porsche Sprint Challenge North America. Também ganhou mais experiência em corridas de fórmula no Campeonato de Fórmula Regional da Oceânia, na Nova Zelândia. Nesta série, fez história como a primeira mulher a marcar a pole e a primeira mulher a vencer, e foi reconhecida como o talento mais aperfeiçoado no terreno pelo seu desempenho.

No entanto, isso não foi suficiente para convencer os organizadores do Haas. Chambers mostrou as suas capacidades em dois testes no Arizona e em Barcelona, batendo a concorrência de muitos outros pilotos talentosos.

Ela completou agora a sua primeira visita à equipa de corrida de Fórmula 1. "Estou muito contente por conduzir para a equipa Haas com a Campos Racing na F1 Academy. O apoio da Haas vai abrir muitas portas para novas experiências e vou certamente aprender muito", diz Chambers com confiança.

O novo Diretor da Equipa Haas, Ayao Komatsu, também está muito satisfeito: "Como pai de duas crianças que adoram o karting, sei como é importante encorajar a próxima geração a dar o salto e a seguir os seus sonhos. Foi ótimo conhecer a Chloe e ver o seu entusiasmo pela época que se avizinha e a equipa gostou muito de a conhecer na fábrica. Ela falou com os engenheiros e participou nos treinos de paragem nas boxes, além de fazer as suas primeiras aparições nos meios de comunicação social."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas