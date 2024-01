Williams : deux nouveaux talents dans le cadre de la relève

L'équipe Williams a intégré Alessandro Giusti et Sara Matsui dans la "Williams Racing Driver Academy". Le Français concourra en Formula Regional European Championship et Sara en karting.

Après que Red Bull a pu récolter les fruits de son vaste programme de promotion des jeunes talents en Formule 1, ses adversaires lui ont emboîté le pas. Entre-temps, chaque écurie de course gère son propre programme pour trouver les futures stars des GP. Avec la "Williams Racing Driver Academy", l'équipe Williams a elle aussi mis sur pied un cadre de la relève, qui s'est désormais enrichi de deux talents.

D'une part, Alessandro Giusti a été admis après avoir réalisé une remarquable saison de rookie en Formula Regional European Championship et s'est hissé à la sixième place du classement général avec trois victoires et quatre podiums. Le jeune Français de 17 ans disputera une année supplémentaire dans cette catégorie.

D'autre part, le talent japonais de karting Sara Matsui peut se réjouir d'avoir intégré la Williams Academy. La Japonaise de 13 ans faisait partie de la Honda Racing School l'année dernière, elle concourra cette année avec Kart Republic dans la classe OKJ et participera également à l'édition 2024 de la "Champions of the Future Academy", soutenue par la "F1 Academy".

"Je suis très heureux de rejoindre la Williams Racing Driver Academy. C'est un sentiment très spécial de rejoindre une équipe de Formule 1 aussi prestigieuse. Je suis impatient de vivre cette expérience et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe sur mon développement", se réjouit Giusti de cette opportunité.

Matsui déclare : "C'est un honneur de faire partie de la Williams Racing Driver Academy et je suis reconnaissant d'avoir la chance de travailler avec une équipe aussi traditionnelle. Je suis impatient d'acquérir de l'expérience en Europe et j'ai hâte que la saison commence".

