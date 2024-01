Williams: due nuovi talenti nella squadra juniores

Dopo che la Red Bull ha raccolto i frutti del suo vasto programma di promozione dei giovani talenti nelle corse di formula, i suoi rivali nel campo della Formula 1 hanno seguito l'esempio. Ogni scuderia ora gestisce il proprio programma per trovare le future stelle del GP. Anche il team Williams ha creato una squadra junior con la "Williams Racing Driver Academy", che ora viene ampliata con due giovani di talento.

Da un lato, Alessandro Giusti è stato inserito dopo aver disputato una notevole stagione da esordiente nel Campionato Europeo di Formula Regionale, concludendo al sesto posto assoluto con tre vittorie e quattro podi. Il 17enne francese disputerà un altro anno in questa classe.

D'altra parte, il talento giapponese del karting Sara Matsui potrà unirsi alla Williams Academy. La tredicenne giapponese ha fatto parte della Honda Racing School l'anno scorso, gareggerà con Kart Republic nella classe OKJ quest'anno e parteciperà anche all'edizione 2024 della "Champions of the Future Academy", che è supportata dalla "F1 Academy".

"Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Williams Racing Driver Academy. È una sensazione molto speciale entrare a far parte di un team di Formula 1 così prestigioso. Non vedo l'ora di fare questa esperienza e di lavorare a stretto contatto con il team per il mio sviluppo", afferma Giusti, entusiasta di questa opportunità.

Matsui dice: "È un onore far parte della Williams Racing Driver Academy e sono grato per la possibilità di lavorare con una squadra così tradizionale. Non vedo l'ora di fare esperienza in Europa e non vedo l'ora che inizi la stagione".

