Williams: Dois novos talentos na equipa de juniores

Depois de a Red Bull ter colhido os frutos do seu vasto programa de promoção de jovens talentos nas corridas de fórmula, os seus rivais na Fórmula 1 seguiram-lhe o exemplo. Cada equipa de corrida tem agora o seu próprio programa para encontrar futuras estrelas de GP. A equipa Williams também criou uma equipa de juniores com a "Williams Racing Driver Academy", que está agora a ser alargada para incluir dois jovens talentosos.

Por um lado, Alessandro Giusti foi incluído depois de ter mostrado uma época de estreia notável no Campeonato Europeu Regional de Fórmula e de ter terminado em sexto lugar na geral, com três vitórias e quatro subidas ao pódio. O francês de 17 anos vai disputar mais um ano nesta classe.

Por outro lado, o talento japonês do karting Sara Matsui pode esperar juntar-se à Academia Williams. A piloto japonesa de 13 anos fez parte da Honda Racing School no ano passado, vai competir com a Kart Republic na classe OKJ este ano e vai também participar na edição de 2024 da "Champions of the Future Academy", que é apoiada pela "F1 Academy".

"Estou muito entusiasmado por me juntar à Williams Racing Driver Academy. É um sentimento muito especial juntar-me a uma equipa de Fórmula 1 tão prestigiada. Mal posso esperar para ter esta experiência e trabalhar de perto com a equipa no meu desenvolvimento", diz Giusti, encantado com a oportunidade.

Matsui diz: "É uma honra fazer parte da Williams Racing Driver Academy e estou grato pela oportunidade de trabalhar com uma equipa tão tradicional. Estou ansioso para ganhar minha experiência na Europa e mal posso esperar pelo início da temporada."

