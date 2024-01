Ayao Komatsu (Haas): "No soy un segundo Steiner"

El propietario de la escudería Gene Haas se ha hartado tras quedar último en el Mundial 2023: no ha prorrogado el contrato de Günther Steiner y da una oportunidad a Ayao Komatsu. El piloto japonés es humilde.

Gene Haas ya estaba harto.Gene Haas, de 71 años, fabricante de máquinas-herramienta y propietario de una escudería, hizo una declaración clave: "Me avergüenza no haber terminado más arriba del último puesto en la Copa de Constructores en 2023 con el excelente material de Ferrari. Entramos en nuestra novena temporada, hemos disputado 166 pruebas del Campeonato del Mundo y no podemos presumir de un solo podio. En los últimos años, hemos estado a la cola".

Haas tomó cartas en el asunto: Günther Steiner, sudafricano de 58 años, dejó de recibir un nuevo contrato, pero Haas ascendió al puesto de director del equipo al ingeniero jefe Ayao Komatsu.

El japonés, de 47 años, afronta su tarea con modestia, como afirma en la página web oficial de la Fórmula 1: "No soy Günther Steiner, y no intento convertirme en otro Steiner. Él es una persona completamente diferente. Siempre nos hemos llevado bien, nos tenemos un gran respeto mutuo".

"A menudo salimos a comer juntos en un fin de semana de GP, no porque hubiera algo que discutir sobre la escudería, sino porque nos caemos bien".

"Günther Steiner es un tipo auténtico, y soy consciente de que no es fácil sustituirle. Tiene puntos fuertes y débiles diferentes a los míos. Gene sabe lo que tiene en mí y lo que puede esperar de mí. Quería probar algo nuevo y yo estoy preparado para la tarea".



Günther Steiner se convirtió en una estrella con el documental de Netflix "Drive to Survive", sobre todo en Estados Unidos, entre otras cosas por su tendencia a decir palabrotas. Ayao Komatsu se ríe: "Tampoco intentaré ser como Steiner en ese aspecto".





