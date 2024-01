Ayao Komatsu (Haas) : "Je ne suis pas un deuxième Steiner".

Gene Haas en a eu assez.Le message essentiel de Gene Haas, 71 ans, fabricant de machines-outils et propriétaire d'écuries de course : "J'ai honte que nous n'ayons pas réussi à dépasser la dernière place de la Coupe des constructeurs en 2023 avec l'excellent matériel de Ferrari. Nous entamons notre neuvième saison, nous avons disputé 166 courses de championnat du monde et nous n'avons pas un seul podium à notre actif. Les années précédentes, nous nous sommes retrouvés dans les derniers rangs".

Haas a agi : le Tyrolien du Sud Günther Steiner, âgé de 58 ans, n'a plus reçu de nouveau contrat, mais Haas a promu l'ingénieur en chef Ayao Komatsu au poste de chef d'équipe.

Le Japonais de 47 ans aborde sa tâche avec modestie, comme il le dit sur le site officiel de la Formule 1 : "Je ne suis pas Günther Steiner et je n'essaie pas de devenir un deuxième Steiner. C'est une personne très différente. Nous nous sommes toujours entendus, nous avons un grand respect mutuel".

"Nous sommes souvent allés manger ensemble lors d'un week-end de GP, non pas parce qu'il y avait quelque chose à discuter concernant l'écurie, mais parce que nous nous apprécions beaucoup".

"Günther Steiner est un vrai type, et je suis conscient qu'il n'est pas facile à remplacer. Il a des forces et des faiblesses différentes des miennes. Gene sait ce qu'il a en moi et ce qu'il peut attendre de moi. Il voulait essayer quelque chose de nouveau, et je suis prêt pour cette tâche".



Günther Steiner est devenu une star, surtout aux États-Unis, avec le documentaire de Netflix "Drive to Survive", notamment en raison de sa propension à prononcer des jurons bien sentis. Ayao Komatsu rit : "Même en ce qui concerne cela, je ne vais pas essayer de ressembler à Steiner".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island