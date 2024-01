Ayao Komatsu (Haas): "Non sono un secondo Steiner".

Gene Haas ne aveva abbastanza.La dichiarazione chiave di Gene Haas, 71 anni, costruttore di macchine utensili e proprietario di una scuderia: "Mi vergogno di non essere arrivati più in alto dell'ultimo posto nella Coppa Costruttori nel 2023 con l'ottimo materiale della Ferrari. Stiamo entrando nella nostra nona stagione, abbiamo disputato 166 gare del Campionato del Mondo e non possiamo vantare un solo podio. Negli ultimi anni siamo stati nelle retrovie".

La Haas ha preso provvedimenti: il 58enne altoatesino Günther Steiner non ha più ricevuto un nuovo contratto, ma ha promosso l'ingegnere capo Ayao Komatsu alla posizione di team principal.

Il 47enne giapponese affronta il suo compito con modestia, come afferma sul sito ufficiale della Formula 1: "Non sono Günther Steiner e non sto cercando di diventare un altro Steiner. Lui è una persona completamente diversa. Siamo sempre andati d'accordo, abbiamo un grande rispetto reciproco".

"Spesso siamo andati a mangiare insieme durante i weekend dei GP, non perché ci fosse qualcosa da discutere sulla squadra corse, ma perché ci piacevamo".

"Günther Steiner è un uomo vero e mi rendo conto che non è facile sostituirlo. Ha punti di forza e di debolezza diversi dai miei. Gene sa cosa ha in me e cosa può aspettarsi da me. Voleva provare qualcosa di nuovo e io sono pronto per questo compito".



Günther Steiner è diventato una star con il documentario di Netflix "Drive to Survive", soprattutto negli Stati Uniti, non da ultimo per la sua tendenza a dire parolacce. Ayao Komatsu ride: "Non cercherò di essere come Steiner nemmeno sotto questo aspetto".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas