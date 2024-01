Ayao Komatsu (Haas): "Não sou um segundo Steiner"

Gene Haas estava farto.A principal declaração do fabricante de máquinas-ferramentas e proprietário de uma equipa de corridas, Gene Haas, de 71 anos de idade: "Tenho vergonha por não termos terminado acima do último lugar na Taça dos Construtores em 2023 com o excelente material da Ferrari. Estamos a entrar na nossa nona época, já disputámos 166 rondas do Campeonato do Mundo e não podemos orgulhar-nos de um único lugar no pódio. Nos últimos anos, temos estado no fundo do pelotão".

A Haas tomou medidas: Günther Steiner, de 58 anos, do Tirol do Sul, deixou de ter um novo contrato, mas a Haas promoveu o engenheiro-chefe Ayao Komatsu ao cargo de diretor da equipa.

O japonês de 47 anos encara a sua tarefa com modéstia, como afirma no site oficial da Fórmula 1: "Não sou Günther Steiner e não estou a tentar tornar-me outro Steiner. Ele é uma pessoa completamente diferente. Sempre nos demos bem um com o outro, temos um grande respeito mútuo".

"Muitas vezes saímos para comer juntos num fim de semana de GP, não porque houvesse algo a discutir sobre a equipa de corrida, mas porque gostamos um do outro."

"Günther Steiner é um homem a sério e sei que não é fácil substituí-lo. Ele tem pontos fortes e fracos diferentes dos meus. Gene sabe o que tem em mim e o que pode esperar de mim. Ele queria experimentar algo novo e eu estou pronto para a tarefa".



Günther Steiner tornou-se uma estrela com o documentário da Netflix "Drive to Survive", especialmente nos EUA, sobretudo devido à sua tendência para dizer palavrões. Ayao Komatsu ri-se: "Também não vou tentar ser como Steiner nesse aspeto".





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas