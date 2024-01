Bruno Famin (Alpine) : "La porte est ouverte pour Andretti".

octobre 2023 : Trois jours avant son 61e anniversaire, Michael Andretti a reçu de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) la nouvelle que sa candidature à l'entrée en Formule 1 avait été acceptée. Le propriétaire d'écurie américain pourrait ainsi théoriquement être présent sur la grille de départ dès 2025 avec deux voitures, le plateau serait alors composé de 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). L'accord Concorde (qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle FIA, FOM et écuries) est ancré dans la constitution de la Formule 1 - une nouvelle équipe ne doit pas seulement remplir les conditions-cadres de la FIA, mais aussi s'entendre avec le propriétaire des droits commerciaux, c'est-à-dire avec la FOM sous la direction du directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali.

Quand Andretti veut-il s'engager ? L'ex-pilote d'IndyCar et de GP Michael Andretti a déclaré en octobre 2023 : "Nous visons 2025, mais cela peut aussi être 2026. En tout cas, nous avons une voiture en soufflerie, et la construction de la nouvelle usine de voitures de course et de l'écurie en termes de personnel se poursuit".

Mi-novembre 2023, GM (actuellement sixième constructeur automobile mondial, en termes de véhicules produits) a envoyé un signal important à la Fédération internationale du sport automobile (FIA) : Les Américains se sont inscrits auprès de la FIA en tant que fabricant de moteurs de Formule 1, et ce à partir de 2028.



GM veut s'engager dans la catégorie reine avec la marque Cadillac. Cadillac est présent en IMSA depuis 2017 et a remporté à plusieurs reprises la classique d'endurance de Daytona.



Tout cela pousse à se poser la question : Si Andretti arrive en 2025 ou 2026, avec quels moteurs veut-il concourir ? GM ne sera en tout cas pas encore prêt.



Une solution transitoire pourrait venir de France. Le chef de l'équipe Alpine, Bruno Famin, déclare : "Nous avons parlé avec Andretti et General Motors. Si cela fonctionne pour l'entrée dans le capital, nous reprendrons volontiers ces discussions. Pour l'instant, tout est en suspens".



"Nous avions un pré-contrat avec Andretti, mais tout a ensuite pris un peu plus de temps que prévu initialement, et cet accord est devenu caduc. Mais nous nous assiérons volontiers autour d'une table avec Andretti pour trouver une solution commune".



Le groupe Renault s'engage en Formule 1 avec la marque Alpine. Actuellement, seule sa propre équipe est équipée de moteurs, il n'y a pas d'écurie cliente, contrairement aux autres constructeurs de moteurs. Tout le contraire de Ferrari, qui travaille avec Haas et Sauber, ou de Mercedes, qui fournit des unités de propulsion à Aston Martin, McLaren et Williams.





