Bruno Famin (Alpine): "La porta è aperta per Andretti"

Ottobre 2023: Tre giorni prima del suo 61° compleanno, Michael Andretti riceve dalla FIA la notizia che la sua domanda di ammissione alla Formula 1 è stata accettata. Ciò significa che il proprietario della scuderia statunitense potrebbe teoricamente avere due auto sulla griglia di partenza già nel 2025, con un nuovo schieramento di 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia a posto.

L'americano deve ora trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). Secondo lo statuto della Formula 1, l'Accordo Concorde (che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra FIA, FOM e scuderie) è ancorato - una nuova scuderia deve non solo soddisfare le condizioni quadro della FIA, ma anche raggiungere un accordo con il detentore dei diritti commerciali, cioè con la FOM sotto la guida dell'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali.

Quando entrerà Andretti? L'ex pilota dell'IndyCar e del GP Michael Andretti ha dichiarato nell'ottobre 2023: "Puntiamo al 2025, ma potrebbe anche essere il 2026. In ogni caso, abbiamo una vettura nella galleria del vento e lo sviluppo del nuovo impianto di auto da corsa e della squadra corse in termini di personale continua".

A metà novembre 2023, GM (attualmente il sesto produttore di auto al mondo in termini di veicoli prodotti) ha inviato un importante segnale alla FIA: L'azienda statunitense si è registrata presso la FIA come costruttore di motori di Formula 1, a partire dal 2028.



GM vuole competere nella classe regina con il marchio Cadillac. Cadillac è attiva nelle gare IMSA dal 2017 e ha vinto più volte la classica endurance di Daytona.



Tutto ciò fa sorgere una domanda: Quando Andretti arriverà nel 2025 o 2026, con quali motori competerà? GM non sarà ancora pronta.



Una soluzione provvisoria potrebbe arrivare dalla Francia. Bruno Famin, capo del team Alpine, afferma: "Abbiamo parlato con Andretti e General Motors. Se l'iscrizione funzionerà, saremo felici di riprendere i colloqui". Al momento, tutto è sospeso".



"Avevamo un accordo preliminare con Andretti, ma poi tutto si è prolungato più del previsto e l'accordo è decaduto. Ma siamo felici di sederci al tavolo con Andretti per trovare una soluzione comune".



Il Gruppo Renault compete in Formula 1 con il marchio Alpine. Attualmente, solo la sua squadra è dotata di motori; a differenza degli altri produttori di motori, non esiste una squadra corse clienti. Questo è in netto contrasto con la Ferrari, che lavora con Haas e Sauber, o con la Mercedes, che fornisce unità motrici ad Aston Martin, McLaren e Williams.





