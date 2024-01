Bruno Famin (Alpine): "A porta está aberta para a Andretti"

outubro de 2023: Três dias antes do seu 61º aniversário, Michael Andretti recebeu a notícia da FIA de que a sua candidatura à Fórmula 1 tinha sido aceite. Isto significa que o proprietário da equipa de corridas norte-americana poderia teoricamente ter dois carros na grelha de partida já em 2025, com um novo lote de 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja agora em ordem.

O americano deve agora encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). De acordo com os estatutos da Fórmula 1, o Acordo Concorde (que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo FIA, FOM e equipas de corrida) está ancorado - uma nova equipa deve não só cumprir as condições-quadro da FIA, mas também chegar a um acordo com o detentor dos direitos comerciais, ou seja, com a FOM, sob a direção do Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Quando é que a Andretti se vai juntar? O ex-piloto de IndyCar e GP Michael Andretti disse em outubro de 2023: "Estamos a apontar para 2025, mas também pode ser 2026. Em qualquer caso, temos um carro no túnel de vento e o desenvolvimento da nova fábrica de carros de corrida e da equipa de corrida em termos de pessoal continua".

Em meados de novembro de 2023, a GM (atualmente o sexto maior fabricante de automóveis do mundo em termos de veículos produzidos) enviou um sinal importante à FIA: A empresa americana registou-se na FIA como fabricante de motores de Fórmula 1, a partir de 2028.



A GM quer competir na categoria rainha com a marca Cadillac. A Cadillac tem estado ativa nas corridas IMSA desde 2017 e ganhou várias vezes o clássico de resistência de Daytona.



Tudo isto levanta a questão: Quando Andretti chegar em 2025 ou 2026, com que motores é que vai competir? A GM ainda não estará pronta.



Uma solução provisória poderá vir de França. O chefe da equipa Alpine, Bruno Famin, afirma: "Falámos com a Andretti e com a General Motors. Se tudo correr bem com a entrada, então teremos todo o gosto em retomar estas conversações. De momento, está tudo em suspenso".



"Tínhamos um acordo preliminar com a Andretti, mas depois tudo demorou um pouco mais do que o inicialmente previsto e esse acordo caducou. Mas temos todo o gosto em sentarmo-nos com a Andretti para encontrar uma solução conjunta."



O Grupo Renault compete na Fórmula 1 com a marca Alpine. Atualmente, apenas a sua própria equipa está equipada com motores; ao contrário dos outros construtores de motores, não existe uma equipa de corrida cliente. Ao contrário da Ferrari, que trabalha com a Haas e a Sauber, ou da Mercedes, que fornece unidades motrizes à Aston Martin, à McLaren e à Williams.





