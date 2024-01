Mercedes : le directeur technique James Allison a prolongé son contrat

Mercedes-Benz confirme le 18 janvier que James Allison a prolongé son contrat à long terme en tant que directeur technique. Cette décision renforce la direction technique de l'équipe dans une phase de renouvellement avant les grands changements de règlement pour 2026.

James a rejoint l'équipe en 2017 en tant que directeur technique et l'a dirigée pendant une longue période de succès qui a culminé avec quatre championnats du monde des pilotes et cinq championnats du monde des constructeurs consécutifs.

Après une période en tant que directeur technique, où il était responsable de la stratégie à plus long terme et du projet INEOS Britannia America's Cup, Allison est revenu à un rôle de premier plan en avril de l'année dernière en tant que directeur technique.

James déclare : "La Formule 1 m'a apporté beaucoup de bonheur, mais pas de plus grand que de répondre à l'appel de Toto et de rejoindre Mercedes en 2017. C'est un grand privilège de poursuivre cette aventure, de travailler avec des collègues brillants et de lutter ensemble pour le succès dans le championnat du monde".



Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes : "Je suis ravi que James ait choisi de consacrer son avenir à long terme à l'équipe. En termes simples, il est le leader technique le plus impressionnant de notre sport".



"Son esprit de compétition, ses connaissances, son expérience et sa détermination le rendent inégalable. Mais son influence et son impact vont bien au-delà. Depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2017, il est devenu pour moi personnellement un allié et un sparring-partner important. Nous pouvons nous défier ouvertement et honnêtement ; une incarnation de la culture "tough love" de l'équipe, qui contribue de manière décisive à ce que nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes".



"Mais le plus important, c'est que James est un véritable ami sur lequel on peut compter, non seulement dans les moments de réussite, mais aussi dans les moments difficiles. Ce fut un plaisir de travailler avec lui au cours des sept dernières années et je me réjouis de pouvoir le faire encore de nombreuses années".



James Allison est né le 21 février 1968 à Louth, en Angleterre, et a étudié à l'université de Cambridge. En 1989, il a obtenu un diplôme en ingénierie aérospatiale et a commencé sa carrière en Formule 1 en 1990, en tant que designer junior dans le département aérodynamique de l'équipe Benetton.



En 1992, il est devenu chef du département aérodynamique de l'écurie française Larrousse, mais est retourné chez Benetton deux ans plus tard. En 1999, Allison a rejoint Ferrari pour la première fois, mais en 2005, il est retourné chez Benetton, qui était entre-temps devenue l'équipe d'usine de Renault, en tant que directeur technique adjoint. En 2009, il a été nommé directeur technique, poste qu'il a conservé lorsque l'investisseur luxembourgeois Gérard Lopez a racheté à Renault l'équipe basée à Enstone. Depuis le 29 juillet 2013, Allison est de retour à Maranello, cette fois en tant que directeur technique.



James Allison était marié, sa Rebecca lui a donné trois enfants : Emily, Matteo et Jonathan. Le 22 mars 2016, Ferrari a annoncé qu'Allison avait perdu son épouse de manière inattendue. L'Anglais a obtenu de Ferrari un congé sabbatique d'une durée indéterminée. Mais dès le mois d'avril, il était de retour au travail.



Par la suite, le climat de travail entre Allison et Ferrari s'est détérioré. Pendant des semaines, les Italiens ont démenti les rumeurs d'une prétendue séparation. Mais fin juillet, la rumeur est devenue un fait : Ferrari a confirmé qu'Allison avait quitté l'équipe avec effet immédiat.



Allison a été présenté en février 2017 comme nouveau directeur technique de l'écurie Mercedes, il a pris ses fonctions le 1er mars. Dès la première année pour son nouvel employeur, Lewis Hamilton a remporté son quatrième titre et Mercedes-Benz a triomphé pour la quatrième fois consécutive en Coupe des constructeurs. De 2018 à 2020, Hamilton et Mercedes ont défendu avec succès leurs titres sous la direction d'Allison. Allison a largement contribué à cette série de succès grandioses grâce à son caractère impassible et pragmatique.



En juillet 2021, Mercedes s'est réorganisée : Allison s'est un peu retiré des affaires courantes, qui ont été reprises par Mike Elliott en tant que nouveau directeur technique de l'écurie de F1 de Mercedes. Allison a ainsi bénéficié d'une plus grande liberté, y compris pour les aspects techniques et stratégiques.



En 2023, Mercedes a changé d'orientation face au marasme : Allison et Elliott ont changé de place, plus tard Elliott a quitté l'équipe.