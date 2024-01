Mercedes: il responsabile dell'ingegneria James Allison ha prolungato il suo contratto

Il 18 gennaio Mercedes-Benz ha confermato che James Allison ha prolungato il suo contratto come Direttore Tecnico a lungo termine. Questo rafforzerà la leadership tecnica del team in un periodo di rinnovamento in vista delle importanti modifiche regolamentari per il 2026.

James è entrato a far parte della squadra come Direttore Tecnico nel 2017 e l'ha guidata in un lungo periodo di successi, culminato con quattro Campionati del Mondo Piloti e cinque Campionati del Mondo Costruttori consecutivi.

Dopo un periodo come Chief Technical Officer, dove è stato responsabile della strategia a lungo termine e del progetto INEOS Britannia America's Cup, Allison è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico nell'aprile dello scorso anno.

James ha dichiarato: "La Formula Uno mi ha regalato molte gioie, ma nessuna più grande di quella di rispondere alla chiamata di Toto per unirmi alla Mercedes nel 2017. È un grande privilegio continuare questa avventura, lavorare con colleghi brillanti e lottare insieme per il successo nel Campionato del Mondo."



Toto Wolff, Team Principal Mercedes: "Sono entusiasta che James abbia deciso di dedicare il suo futuro a lungo termine alla squadra. È, semplicemente, il leader tecnico più impressionante del nostro sport".



"Il suo spirito combattivo, le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua determinazione non lo rendono secondo a nessuno. Ma la sua influenza e il suo impatto vanno ben oltre. Da quando si è unito alla squadra nel 2017, è stato un importante alleato e sparring partner per me personalmente. Siamo in grado di sfidarci apertamente e onestamente; un'incarnazione della cultura del 'tough love' del team, che è fondamentale per garantire che tutti diamo il meglio di noi stessi".



"Soprattutto, James è un vero amico su cui si può contare, non solo nei momenti di successo ma anche in quelli difficili. È stato un piacere lavorare con lui negli ultimi sette anni e non vedo l'ora di farlo per molti anni a venire".



James Allison è nato il 21 febbraio 1968 a Louth, in Inghilterra, e ha studiato all'Università di Cambridge. Si è laureato nel 1989 in ingegneria aerospaziale e ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 1990 come progettista junior nel reparto aerodinamico del team Benetton.



Nel 1992 è diventato responsabile del reparto aerodinamico della scuderia francese Larrousse, ma due anni dopo è tornato alla Benetton. Nel 1999, Allison ha lavorato per la prima volta con la Ferrari, ma nel 2005 è tornato alla Benetton, che era diventata una squadra Renault, come vice direttore tecnico. Nel 2009 è stato nominato direttore tecnico, carica che ha mantenuto anche quando l'investitore lussemburghese Gérard Lopez ha acquistato il team di Enstone dalla Renault. Allison è tornato a Maranello il 29 luglio 2013, questa volta come Direttore Tecnico.



James Allison era sposato, la sua Rebecca gli ha dato tre figli: Emily, Matteo e Jonathan. Il 22 marzo 2016, la Ferrari ha annunciato che Allison aveva perso la moglie inaspettatamente. L'inglese è stato messo in aspettativa a tempo indeterminato dalla Ferrari. Ma è tornato al lavoro in aprile.



Di conseguenza, l'atmosfera lavorativa tra Allison e la Ferrari si è deteriorata. Gli italiani hanno negato per settimane le voci di una presunta separazione. Alla fine di luglio, tuttavia, le voci sono diventate realtà: la Ferrari ha confermato che Allison aveva lasciato la squadra con effetto immediato.



Allison è stato presentato come nuovo Direttore Tecnico della scuderia Mercedes nel febbraio 2017 e ha assunto l'incarico il 1° marzo. Nel suo primissimo anno con il nuovo datore di lavoro, Lewis Hamilton ha vinto il suo quarto titolo e il quarto trionfo consecutivo nella Coppa Costruttori per Mercedes-Benz; Hamilton e la Mercedes difenderanno con successo i loro titoli sotto la guida di Allison dal 2018 al 2020. Con il suo modo di fare calmo e pragmatico, Allison ha contribuito in modo significativo a questa magnifica serie di successi.



La Mercedes si è riorganizzata nel luglio 2021: Allison si è allontanato un po' dall'attività quotidiana e Mike Elliott ha assunto il ruolo di nuovo Direttore Tecnico della scuderia Mercedes F1. Questo ha dato ad Allison più libertà, anche per quanto riguarda le questioni tecniche e strategiche.



Nel 2023, la Mercedes ha effettuato un cambiamento in vista del crollo: Allison ed Elliott si scambiarono il posto, con Elliott che in seguito lasciò la squadra.