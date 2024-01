Mercedes: O Diretor de Engenharia James Allison prolongou o seu contrato

A Mercedes-Benz confirmou, a 18 de janeiro, que James Allison prolongou o seu contrato como Diretor Técnico a longo prazo. Isto irá reforçar a liderança técnica da equipa num período de renovação que antecede as grandes mudanças de regras para 2026.

James entrou para a equipa como Diretor Técnico em 2017 e liderou-a durante um longo período de sucesso, que culminou com quatro Campeonatos do Mundo de Pilotos consecutivos e cinco Campeonatos do Mundo de Construtores.

Depois de um período como Diretor Técnico, onde foi responsável pela estratégia a longo prazo e pelo projeto INEOS Britannia America's Cup, Allison regressou a um papel de linha da frente como Diretor Técnico em abril do ano passado.

James afirma: "A Fórmula 1 trouxe-me muita felicidade, mas nenhuma maior do que responder ao apelo de Toto para me juntar à Mercedes em 2017. É um grande privilégio continuar esta aventura, trabalhando com colegas brilhantes e lutando juntos pelo sucesso no Campeonato do Mundo."



Toto Wolff, Diretor da Equipa Mercedes: "Estou muito contente por o James ter comprometido o seu futuro a longo prazo com a equipa. Ele é, simplesmente, o líder técnico mais impressionante do nosso desporto".



"O seu espírito de luta, conhecimento, experiência e determinação tornam-no inigualável. Mas a sua influência e impacto vão muito para além disso. Desde que entrou para a equipa em 2017, tem sido um importante aliado e parceiro de treino para mim, pessoalmente. Podemos desafiar-nos mutuamente de forma aberta e honesta; uma personificação da cultura de "amor duro" da equipa, que é crucial para garantir que todos damos o nosso melhor."



"Mais importante ainda, o James é um verdadeiro amigo em quem se pode confiar, não só nos momentos de sucesso, mas também nos momentos difíceis. Foi um prazer trabalhar com ele nos últimos sete anos e espero continuar a fazê-lo durante muitos anos."



James Allison nasceu a 21 de fevereiro de 1968 em Louth, Inglaterra, e estudou na Universidade de Cambridge. Licenciou-se em 1989 em engenharia aeroespacial e iniciou a sua carreira na Fórmula 1 em 1990 como projetista júnior no departamento de aerodinâmica da equipa Benetton.



Em 1992, tornou-se chefe do departamento de aerodinâmica da equipa de corridas francesa Larrousse, mas regressou à Benetton dois anos mais tarde. Em 1999, Allison juntou-se à Ferrari pela primeira vez, mas regressou à Benetton, que se tinha tornado uma equipa de trabalho da Renault, como Diretor Técnico Adjunto em 2005. Foi nomeado Diretor Técnico em 2009, cargo que manteve quando o investidor luxemburguês Gérard Lopez comprou a equipa baseada em Enstone à Renault. Allison regressou a Maranello em 29 de julho de 2013, desta vez como Diretor Técnico.



James Allison era casado e a sua Rebecca deu-lhe três filhos: Emily, Matteo e Jonathan. Em 22 de março de 2016, a Ferrari anunciou que Allison tinha perdido a sua mulher inesperadamente. O inglês foi colocado em licença sem termo pela Ferrari. Mas regressou ao trabalho em abril.



O ambiente de trabalho entre Allison e a Ferrari deteriorou-se. Os italianos negaram durante semanas os rumores de uma alegada separação. No final de julho, no entanto, o rumor tornou-se um facto: a Ferrari confirmou que Allison tinha deixado a equipa com efeito imediato.



Allison foi apresentado como o novo Diretor Técnico da equipa de corridas da Mercedes em fevereiro de 2017 e assumiu o seu cargo a 1 de março. No seu primeiro ano com o novo empregador, Lewis Hamilton conquistou o seu quarto título e o quarto triunfo consecutivo na Taça dos Construtores para a Mercedes-Benz, com Hamilton e a Mercedes a defenderem com sucesso os seus títulos sob o comando de Allison de 2018 a 2020. Com a sua forma calma e pragmática, Allison contribuiu significativamente para esta magnífica série de sucessos.



A Mercedes reorganizou-se em julho de 2021: Allison afastou-se um pouco da atividade diária, com Mike Elliott a assumir o cargo de novo Diretor Técnico da equipa de corridas de F1 da Mercedes. Isto deu a Allison mais liberdade, incluindo para assuntos técnicos e estratégicos.



Em 2023, a Mercedes efectuou uma mudança devido à crise: Allison e Elliott trocaram de lugar, com Elliott a abandonar mais tarde a equipa.