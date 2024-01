Gilles Villeneuve: "La estrella de Ferrari nunca será olvidada

Gilles Villeneuve nunca hizo trampas con su cumpleaños, pero sí con su año de nacimiento. El compañero de Villeneuve, el periodista y escritor canadiense de Fórmula 1 Gerald Donaldson, me dijo: "Muchas biografías, incluso en Internet, dicen que Gilles Villeneuve nació en 1952. Pero eso no es cierto. Joseph Gilles Henri Villeneuve nació el 18 de enero de 1950. Se hizo parecer dos años más joven como piloto de carreras porque estaba convencido de que su edad real se interpondría en su carrera".

Así que cuando McLaren y Ferrari se dieron cuenta del talento de Villeneuve, Gilles ya tenía 27 años, ¡la edad a la que algunos pilotos de la era moderna de la GP ya están descartados!

Las preocupaciones de Villeneuve eran infundadas: Su talento era tan impresionante que nadie se preocupaba por la edad.

En 1982, el mundo del motor perdió a un piloto que sigue fascinando a los aficionados a la Fórmula 1 a día de hoy.

Johnny Herbert, ganador de un Gran Premio, dice con admiración: "Para mí, era el más grande. Sólo le interesaba una cosa: salir al circuito y ser el más rápido de todos. En cada vuelta. Siempre tuve la impresión de que las victorias o incluso el título de campeón del mundo eran secundarios para él. Sólo quería machacar a sus rivales".



El cometa de las carreras Gilles Villeneuve se quemó en la última sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Bélgica, en Zolder, el 8 de mayo de 1982.



El canadiense quería batir el tiempo de clasificación de su odiado compañero de equipo en Ferrari, Didier Pironi. Los dos habían hecho un pacto en la anterior carrera del Campeonato del Mundo en Imola, el francés no lo cumplió y ganó, Gilles dijo sombríamente: "Nunca volveré a dirigirle la palabra".



Lamentablemente, esto resultó ser cierto.



Gilles se topó con la marcha de Jochen Mass en Zolder, el alemán se desvió a un lado para dejarle paso, pero Villeneuve ya había elegido esa trazada. Ocurrió lo inevitable.



El corazón de un gran luchador dejó de latir.



Jacques Villeneuve aún recuerda bien aquel día. Aquel desafortunado viernes, para su propia sorpresa, el joven Jacques pudo elegir un videojuego porque su madre cedió a los empujones fuera de la tienda.



El niño, que entonces tenía once años, llegó a casa radiante, pero poco después sonó el teléfono. Su madre contestó, y Jacques habló con la CNN sobre aquel fatídico día: "Supe inmediatamente que algo iba mal".



"Cuando murió, asumí el papel de hombre de la casa, y eso me dio la fuerza y el vigor que más tarde me convirtieron en el piloto de carreras que llegué a ser. Así que, en cierto modo, fue bueno para mí que muriera mi padre. Apenas le había visto en dos años. Durante ese tiempo, dejó de ser mi padre. Tampoco viví en casa durante un año y medio, sino en la montaña con amigos porque también iba allí a la escuela."



"Entonces ya no teníamos una vida familiar tradicional, él desaparecía durante dos meses seguidos. Y cuando volvía, en realidad no estaba porque venía a casa a jugar en su barco". También era la generación en la que las hijas eran mucho más populares que los hijos, así que todo era un poco extraño".



Jacques Villeneuve consiguió lo que se le negó a su padre: se proclamó Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1997 con Williams.



El Villeneuve más joven vivió en 2018 uno de los momentos más emotivos de aquella temporada de GP: le permitieron conducir en el circuito de Montreal el Ferrari de 1978 que lleva el nombre de su padre, el Ferrari 312T3 que su padre había llevado a la victoria en el Gran Premio de Canadá 40 años antes.



Cuando el ídolo de Ferrari cruzó la línea de meta del GP de Canadá de entonces, los espectadores alucinaron por completo: El pequeño piloto de Ferrari se había superado a sí mismo; de forma bastante inusual para él, había demostrado paciencia.



Jean-Pierre Jarier debería haber ganado con el Lotus, pero el piloto francés que sustituyó a Ronnie Peterson, fallecido en septiembre de 1978, se vio defraudado por la tecnología de su bólido. Gilles Villeneuve tomó la delantera y se mantuvo firme. En este Gran Premio de locos, cayeron copos de nieve al cruzar la línea de meta.



Con apenas unos grados sobre cero, el GP de Canadá está considerado como la carrera del Campeonato del Mundo más fría de la historia de la Fórmula 1, pero los aficionados presentes en el lugar estaban muy abrigados.



Jacques Villeneuve: "Con el paso de los años, los logros de mi padre han adquirido un significado nuevo y más profundo para mí. Porque siempre pude ver cuánto conmovía a la gente con su conducción y su carácter".



Cuando se le preguntó cómo se sentía en el Ferrari de su padre, el once veces ganador del GP se rió: "¡Es como estar sentado en una lata de sardinas! Es un poco inquietante, cuando te quitan la carrocería, estás sentado al aire libre. Lo único que te protege es un plástico. Y sin embargo, estoy impresionado por el estado de la técnica en ese momento".



"Estoy acostumbrado a los frenos a la izquierda. Pero en el T3 no puedes hacerlo porque la columna de dirección pasa entre tus dos pies. Fue una gran experiencia y un bonito guiño al legado de mi padre. Con los años, he aprendido a apreciar lo que significaba para la gente. Me llena de orgullo el cariño con que le recuerdan los aficionados".



La fascinación por este hombre de coraje sin límites no ha disminuido, incluso tantos años después de su muerte.



En Italia se le sigue venerando como sólo se le veneraba antes a Tazio Nuvolari, que también era un derviche al volante.



Quizás la fascinación de los aficionados se base también en que entendieron lo que Johnny Herbert dijo así: "Nunca olvidaré cómo Villeneuve siguió conduciendo en Zandvoort en 1979 después de uno de sus numerosos choques con un Ferrari maltrecho, no paraban de caerse piezas de su Ferrari, entró en boxes con un auténtico triciclo, los mecánicos se llevaban las manos a la cabeza. Gilles, por su parte, pedía enérgicamente que le pusieran neumáticos nuevos para poder seguir conduciendo. No tenía ni idea de que su coche estuviera tan dañado. Ciertamente hay pilotos de carreras más exitosos, pero sin duda nunca ha habido un piloto más grande que Gilles Villeneuve".