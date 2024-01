Gilles Villeneuve : la star de Ferrari reste inoubliable

Gilles Villeneuve n'a jamais triché avec son anniversaire, mais il a toujours triché avec son année de naissance. Le compagnon de route de Villeneuve, le journaliste canadien Gerald Donaldson, auteur de livres sur la Formule 1, m'a confié : "De nombreuses biographies, y compris sur Internet, affirment que Gilles Villeneuve est né en 1952. Mais ce n'est pas vrai. Joseph Gilles Henri Villeneuve est né le 18 janvier 1950. Il s'est fait plus jeune de deux ans en tant que pilote de course parce qu'il était convaincu que son âge réel serait un obstacle à sa carrière".

Lorsque McLaren et Ferrari ont remarqué le talent de Villeneuve, Gilles avait donc tout de même déjà 27 ans - à cet âge, certains pilotes de GP modernes sont déjà éliminés !

L'inquiétude de Villeneuve n'était pas fondée : Son talent était si époustouflant que personne ne s'inquiétait de son âge.

En 1982, le monde du sport automobile a perdu un pilote qui fascine encore aujourd'hui les fans de Formule 1.

Johnny Herbert, vainqueur d'un Grand Prix, déclare avec admiration : "Pour moi, c'était le plus grand. Une seule chose l'intéressait : aller sur la piste et être le plus rapide de tous. A chaque tour. J'ai toujours eu l'impression que les victoires ou même un titre de champion du monde étaient secondaires pour lui. Il voulait juste écraser ses adversaires".



La comète de course Gilles Villeneuve s'est consumée lors des essais finaux du Grand Prix de Belgique à Zolder, le 8 mai 1982.



Le Canadien voulait battre le temps de qualification de son compagnon d'écurie Ferrari détesté, Didier Pironi. Les deux avaient conclu un pacte lors de la course de championnat du monde précédente à Imola, le Français ne l'a pas respecté et a gagné, Gilles a dit férocement : "Je ne lui adresserai plus jamais la parole".



D'une triste manière, cela devait se vérifier.



A Zolder, Gilles a foncé sur la March de Jochen Mass, l'Allemand a zigzagué sur le côté pour s'écarter, mais cette ligne avait déjà été choisie par Villeneuve. L'inévitable s'est produit.



Un grand cœur de combattant cessa de battre.



Jacques Villeneuve se souvient encore très bien de ce jour-là. Ce malheureux vendredi, le jeune Jacques a pu choisir un jeu vidéo à sa grande surprise, sa mère ayant cédé à la bousculade devant le magasin correspondant.



Le jeune homme, alors âgé de onze ans, est rentré à la maison tout sourire, mais le téléphone n'a pas tardé à sonner. Sa mère a répondu, et Jacques a évoqué ce jour fatidique sur CNN : "J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas".



"Quand il est mort, j'ai pris le rôle de l'homme de la maison, et cela m'a donné la force et la vigueur qui ont fait de moi plus tard le pilote de course que je suis devenu. D'une manière triste, la mort de mon père m'a donc été bénéfique. A l'époque, je ne l'avais pratiquement pas vu pendant deux ans. Pendant cette période, il n'était en fait pas un père. Pendant un an et demi, je n'ai pas non plus vécu à la maison, mais à la montagne, chez des amis, parce que c'est là que j'allais à l'école."



"Il n'y avait alors plus de vie de famille classique chez nous, il disparaissait à chaque fois pendant deux mois. Et quand il revenait, il n'était pas vraiment là non plus, car il rentrait à la maison pour jouer sur son bateau. C'était aussi cette génération où les filles étaient beaucoup plus populaires que les fils, donc tout était un peu bizarre".



Jacques Villeneuve a accompli ce que son père n'a pas pu faire : il est devenu champion du monde de Formule 1, en 1997 avec Williams.



En 2018, le cadet Villeneuve a vécu l'un des moments les plus émouvants de cette saison de GP : il a pu piloter la Ferrari de 1978 sur le circuit de Montréal qui porte le nom de son père, la Ferrari 312T3 avec laquelle son papa avait remporté le Grand Prix du Canada 40 ans plus tôt.



Lorsque l'idole des Ferrari a franchi la ligne d'arrivée du GP du Canada, les spectateurs ont complètement flippé : Le petit pilote Ferrari s'était surpassé - de manière tout à fait atypique pour lui, il avait fait preuve de patience.



En fait, Jean-Pierre Jarier aurait dû gagner avec la Lotus, mais le pilote français remplaçant de Ronnie Peterson, décédé en septembre 1978, a été abandonné par la technique de sa voiture. Gilles Villeneuve a pris la tête et a gardé ses nerfs. Les flocons qui tombaient lors de son passage sur la ligne d'arrivée s'inscrivaient parfaitement dans le cadre de ce Grand Prix fou !



Avec quelques degrés au-dessus de zéro, le GP du Canada est considéré comme la course de championnat du monde la plus froide de l'histoire de la Formule 1, mais les fans sur place avaient très chaud au cœur.



Jacques Villeneuve : "Avec les années, les performances de mon père ont pris une signification nouvelle et plus profonde pour moi. Car j'ai toujours pu constater à quel point il avait touché les gens par sa conduite et son caractère".



Lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent à bord de la Ferrari de son père, l'onze fois vainqueur d'un GP s'esclaffe : "C'est comme si tu étais assis dans une boîte de sardines ! C'est un peu inquiétant - quand la carrosserie est enlevée, tu es comme à l'air libre. Tu n'as qu'un peu de plastique pour te protéger. Et pourtant, je suis impressionné par l'état de la technique de l'époque".



"J'ai l'habitude de freiner à gauche. Mais dans le T3, ce n'est pas possible parce que la colonne de direction passe entre les deux pieds. C'était une expérience formidable et une belle révérence à l'héritage de mon père. Au fil des années, j'ai appris à apprécier ce qu'il représentait pour les gens. La chaleur avec laquelle les fans se souviennent de lui me remplit de fierté".



La fascination pour cet homme au courage apparemment sans limite est intacte, même tant d'années après sa mort.



En Italie, il est aujourd'hui encore vénéré comme seul Tazio Nuvolari l'a été avant lui, lui aussi un derviche derrière le volant.



Peut-être que la fascination des fans vient aussi du fait qu'ils ont compris ce que Johnny Herbert exprime ainsi : "On n'a pas oublié comment Villeneuve a continué à rouler à Zandvoort en 1979 après l'une de ses nombreuses sorties de route avec une Ferrari endommagée, des pièces tombaient sans cesse de sa Ferrari, il arrivait au stand avec un véritable tricycle, les mécaniciens se frappaient les mains sur la tête. Pendant ce temps, Gilles a demandé avec insistance qu'on lui donne des pneus neufs pour qu'il puisse continuer à rouler. Il ne savait pas du tout que sa voiture était si abîmée. Il y a certes des pilotes de course plus performants, mais il n'y a certainement jamais eu de plus grand coureur que Gilles Villeneuve".