Gilles Villeneuve: la stella della Ferrari non sarà mai dimenticata

Gilles Villeneuve non ha mai barato con la sua data di nascita, ma ha barato con il suo anno di nascita. Il compagno di Villeneuve, il giornalista e autore canadese di Formula 1 Gerald Donaldson, mi ha detto: "Molte biografie, anche su Internet, dicono che Gilles Villeneuve è nato nel 1952. Ma non è vero. Joseph Gilles Henri Villeneuve è nato il 18 gennaio 1950. Come pilota si è fatto passare per due anni più giovane perché era convinto che la sua vera età avrebbe ostacolato la sua carriera".

Così, quando la McLaren e la Ferrari si accorsero del talento di Villeneuve, Gilles aveva già 27 anni - l'età in cui alcuni piloti dell'era moderna del GP vengono già scartati!

Le preoccupazioni di Villeneuve erano infondate: Il suo talento era così mozzafiato che nessuno si preoccupava dell'età.

Nel 1982, il mondo del motorsport perse un pilota che ancora oggi affascina gli appassionati di Formula 1.

Il vincitore del Gran Premio Johnny Herbert dice con ammirazione: "Per me è stato il più grande. Gli interessava solo una cosa: andare in pista ed essere il più veloce di tutti. Ad ogni giro. Ho sempre avuto l'impressione che le vittorie o addirittura il titolo di campione del mondo fossero di secondaria importanza per lui. Voleva solo ridurre i suoi avversari sul lastrico".



La cometa delle corse Gilles Villeneuve si spense durante l'ultima sessione di prove del Gran Premio del Belgio a Zolder l'8 maggio 1982.



Il canadese voleva battere il tempo di qualifica del suo odiato compagno di squadra alla Ferrari, Didier Pironi. I due avevano fatto un patto nella precedente gara del campionato del mondo a Imola, il francese non lo aveva rispettato e aveva vinto, Gilles disse cupo: "Non gli rivolgerò mai più una parola".



Purtroppo, ciò si è rivelato vero.



A Zolder, Gilles si scontrò con la marcia di Jochen Mass, il tedesco deviò di lato per farsi strada, ma Villeneuve aveva già scelto questa linea. Accadde l'inevitabile.



Il cuore di un grande combattente smise di battere.



Jacques Villeneuve ricorda ancora bene quel giorno. Quello sfortunato venerdì, con sua grande sorpresa, il giovane Jacques poté scegliere un videogioco perché la mamma aveva ceduto alle richieste fuori dal negozio.



L'allora undicenne tornò a casa raggiante, ma poco dopo squillò il telefono. La mamma rispose e Jacques parlò alla CNN di quel giorno fatale: "Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava".



"Quando morì, assunsi il ruolo di uomo di casa e questo mi diede la forza e il vigore che poi mi fecero diventare il pilota da corsa che sono diventato. Quindi, in un certo senso, è stato un bene per me che mio padre sia morto. Non lo vedevo quasi più da due anni. Durante questo periodo, non è stato effettivamente un padre. Per un anno e mezzo non ho vissuto a casa, ma in montagna con gli amici perché lì andavo anche a scuola".



"Allora non avevamo più una vita familiare tradizionale, lui spariva per due mesi alla volta. E quando tornava, non c'era davvero perché tornava a casa a giocare con la sua barca. Era anche la generazione in cui le figlie erano molto più popolari dei figli, quindi tutto era un po' strano".



Jacques Villeneuve ha ottenuto ciò che a suo padre è stato negato: è diventato campione del mondo di Formula 1 nel 1997 con la Williams.



Il più giovane Villeneuve ha vissuto uno dei momenti più emozionanti di quel GP nel 2018: gli è stato permesso di guidare la Ferrari del 1978 sulla pista di Montreal che porta il nome di suo padre, la Ferrari 312T3 che suo padre aveva portato alla vittoria nel Gran Premio del Canada 40 anni prima.



Quando l'idolo Ferrari tagliò il traguardo del GP del Canada di allora, gli spettatori andarono completamente fuori di testa: Il piccolo pilota della Ferrari aveva superato se stesso e, cosa del tutto inusuale per lui, aveva dimostrato di avere pazienza.



Jean-Pierre Jarier avrebbe dovuto vincere con la Lotus, ma il pilota francese che sostituiva Ronnie Peterson, scomparso nel settembre 1978, fu deluso dalla tecnologia della sua auto da corsa. Gilles Villeneuve prese il comando e mantenne i nervi saldi. Per questo folle Gran Premio, i fiocchi caddero mentre tagliava il traguardo!



Con pochi gradi sopra lo zero, il GP del Canada è considerato la gara del Campionato del Mondo più fredda nella storia della Formula 1, ma i tifosi presenti erano molto calorosi.



Jacques Villeneuve: "Nel corso degli anni, i successi di mio padre hanno assunto un significato nuovo e più profondo per me. Perché ho sempre potuto vedere quanto toccasse le persone con la sua guida e il suo carattere".



Quando gli è stato chiesto come si sentisse la Ferrari di suo padre, l'undici volte vincitore di un GP ha riso: "È come stare in una scatola di sardine! È un po' inquietante: quando si toglie la carrozzeria, si è praticamente seduti all'aperto. Tutto ciò che si ha come protezione è un po' di plastica. Eppure sono impressionato dallo stato dell'arte dell'epoca".



"Sono abituato ai freni a sinistra. Ma nel T3 non si può fare, perché il piantone dello sterzo passa tra i due piedi. È stata una grande esperienza e un bel ricordo dell'eredità di mio padre. Nel corso degli anni, ho imparato ad apprezzare ciò che lui significava per le persone. Mi riempie di orgoglio il calore con cui i fan lo ricordano".



Il fascino per l'uomo dal coraggio apparentemente sconfinato non è diminuito, anche a tanti anni dalla sua morte.



In Italia è ancora oggi venerato come solo Tazio Nuvolari prima di lui, che era anche un derviscio al volante.



Forse il fascino dei tifosi si basa anche sul fatto che hanno capito quello che Johnny Herbert ha detto così: "Non dimenticherò mai come Villeneuve ha guidato a Zandvoort nel 1979 dopo uno dei suoi numerosi incidenti con una Ferrari malconcia, i pezzi continuavano a cadere dalla sua Ferrari, è entrato ai box con un vero e proprio triciclo, i meccanici si battevano le mani sulla testa. Gilles, nel frattempo, chiedeva energicamente che gli venissero fornite gomme nuove per poter continuare a guidare. Non aveva idea che la sua auto fosse così danneggiata. Ci sono sicuramente piloti di maggior successo, ma di certo non c'è mai stato un pilota più grande di Gilles Villeneuve".