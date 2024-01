Gilles Villeneuve: a estrela da Ferrari nunca será esquecida

Gilles Villeneuve nunca fez batota com o seu aniversário, mas fez batota com o seu ano de nascimento. O companheiro de Villeneuve, o repórter e autor canadiano de Fórmula 1 Gerald Donaldson, disse-me: "Muitas biografias, incluindo na Internet, dizem que Gilles Villeneuve nasceu em 1952. Mas isso não é verdade. Joseph Gilles Henri Villeneuve nasceu a 18 de janeiro de 1950. Ele fez-se parecer dois anos mais novo enquanto piloto de corridas porque estava convencido de que a sua verdadeira idade iria atrapalhar a sua carreira."

Assim, quando a McLaren e a Ferrari se aperceberam do talento de Villeneuve, Gilles já tinha 27 anos - a idade com que alguns pilotos da era moderna do GP já estão descartados!

As preocupações de Villeneuve eram infundadas: O seu talento era tão impressionante que ninguém se preocupava com a idade.

Em 1982, o mundo do desporto automóvel perdeu um piloto que ainda hoje fascina os fãs da Fórmula 1.

O vencedor do Grande Prémio Johnny Herbert diz com admiração: "Para mim, ele era o maior. Só se interessava por uma coisa - ir para a pista e ser o mais rápido de todos. Em todas as voltas. Sempre tive a impressão de que as vitórias ou mesmo o título de campeão do mundo eram de importância secundária para ele. Ele só queria deitar os seus adversários ao chão".



O cometa das corridas, Gilles Villeneuve, queimou-se na última sessão de treinos para o Grande Prémio da Bélgica em Zolder, a 8 de maio de 1982.



O canadiano queria bater o tempo de qualificação do seu odiado companheiro de equipa na Ferrari, Didier Pironi. Os dois tinham feito um pacto na corrida anterior do Campeonato do Mundo em Imola, o francês não o honrou e ganhou, Gilles disse sombriamente: "Nunca mais lhe direi uma palavra".



Infelizmente, isto acabou por ser verdade.



Gilles chocou com a Marcha de Jochen Mass em Zolder, o alemão desviou-se para o lado para abrir caminho, mas Villeneuve já tinha escolhido essa linha. O inevitável aconteceu.



O coração de um grande lutador deixou de bater.



Jacques Villeneuve ainda se lembra bem desse dia. Naquela sexta-feira infeliz, para sua surpresa, o jovem Jacques pôde escolher um jogo de vídeo porque a sua mãe cedeu à confusão à porta da loja.



O jovem, então com onze anos, chegou a casa radiante, mas pouco depois o telefone tocou. A mãe atendeu e Jacques falou à CNN sobre esse dia fatídico: "Percebi imediatamente que algo estava errado".



"Quando ele morreu, assumi o papel de homem da casa e isso deu-me a força e o vigor que mais tarde fizeram de mim o piloto de corridas em que me tornei. Por isso, de uma forma triste, foi bom para mim que o meu pai tenha morrido. Nessa altura, quase não o via há cerca de dois anos. Durante esse tempo, ele não foi efetivamente um pai. Também não vivi em casa durante um ano e meio, mas sim nas montanhas com amigos, porque também andava lá na escola."



"Nessa altura, já não tínhamos uma vida familiar tradicional, ele desaparecia durante dois meses de cada vez. E quando voltava, não estava realmente lá porque vinha para casa brincar no seu barco. Era também a geração em que as filhas eram muito mais populares do que os filhos, por isso era tudo um bocado estranho".



Jacques Villeneuve conseguiu o que foi negado ao seu pai: tornou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1997 com a Williams.



Em 2018, o jovem Villeneuve viveu um dos momentos mais emocionantes dessa época de GP: foi-lhe permitido conduzir o Ferrari de 1978 na pista de Montreal que tem o nome do seu pai, o Ferrari 312T3 que o seu pai tinha conduzido à vitória no Grande Prémio do Canadá 40 anos antes.



Quando o ídolo da Ferrari cruzou a linha de chegada do GP do Canadá nessa altura, os espectadores passaram-se completamente: O pequeno piloto da Ferrari tinha-se superado a si próprio - de forma pouco habitual para ele, tinha mostrado paciência.



Jean-Pierre Jarier deveria ter vencido com o Lotus, mas o piloto francês que substituiu Ronnie Peterson, falecido em setembro de 1978, ficou desiludido com a tecnologia do seu carro de corrida. Gilles Villeneuve assumiu a liderança e manteve a coragem. Foi apropriado para este Grande Prémio louco que caíssem flocos quando ele cruzou a linha de chegada!



Com apenas alguns graus acima de zero, o GP do Canadá é considerado a corrida do Campeonato do Mundo mais fria da história da Fórmula 1, mas os fãs no local estavam muito quentes.



Jacques Villeneuve: "Ao longo dos anos, os feitos do meu pai adquiriram um novo e mais profundo significado para mim. Porque pude sempre ver o quanto ele tocava as pessoas com a sua condução e o seu carácter."



Quando lhe perguntaram qual era a sensação do Ferrari do seu pai, o onze vezes vencedor de um GP riu-se: "É como estar sentado numa lata de sardinhas! É um pouco perturbador - quando a carroçaria é removida, estamos praticamente sentados ao ar livre. Tudo o que temos como proteção é um pouco de plástico. E, no entanto, estou impressionado com o estado da arte na altura."



"Estou habituado a travões de mão esquerda. Mas não se pode fazer isso no T3 porque a coluna de direção passa entre os dois pés. Foi uma óptima experiência e uma boa homenagem ao legado do meu pai. Ao longo dos anos, aprendi a apreciar o que ele significava para as pessoas. Enche-me de orgulho o carinho com que os adeptos o recordam".



O fascínio pelo homem com uma coragem aparentemente sem limites não diminuiu, mesmo tantos anos após a sua morte.



Em Itália, ainda hoje é venerado como o único Tazio Nuvolari antes dele, que também era um dervixe ao volante.



Talvez o fascínio dos fãs se deva também ao facto de terem compreendido o que Johnny Herbert disse: "Nunca esquecerei como Villeneuve conduziu em Zandvoort, em 1979, depois de um dos seus numerosos acidentes com um Ferrari destruído, as peças não paravam de cair do seu Ferrari, entrou nas boxes com um verdadeiro triciclo, os mecânicos batiam com as mãos na cabeça. Gilles, por sua vez, exige energicamente que lhe dêem pneus novos para poder continuar a conduzir. Ele não fazia ideia de que o seu carro estava tão danificado. Há certamente pilotos de corrida mais bem sucedidos, mas nunca houve um piloto tão bom como Gilles Villeneuve".