Fernando Alonso : "Vous perdez votre intimité".

Depuis son retour dans le circuit de la Formule 1, Fernando Alonso ne cesse de souligner à quel point il apprécie la course automobile dans la catégorie reine. Mais le double champion connaît aussi le revers de la médaille de son choix de carrière.

Tous les fans de GP savent que les stars de la Formule 1 jouissent de nombreux privilèges et qu'elles sont très applaudies pour leur travail. Mais la vie de pilote professionnel dans la catégorie reine n'a pas que des avantages, comme le souligne Fernando Alonso, qui participe depuis longtemps au championnat du monde. Le double champion du monde de l'équipe Aston Martin apprécie certes beaucoup le travail au volant, comme il le confirme régulièrement.

Mais il sait aussi à quoi il a dû renoncer pour mener cette vie. L'année dernière, lors de son intervention dans le podcast "High Performance", il a parlé des sacrifices qu'il a dû faire pour être une star des GP. Il expliquait : "Vous perdez votre vie privée, c'est un aspect important. Il faut savoir gérer cela, et chacun le fait à sa manière".

"Ce n'est pas facile quand tu n'es plus anonyme nulle part dans le monde, tu es obligé de faire certaines choses à certaines heures et le stress est déjà très grand à cet égard", avoue le pilote aux 32 GP qui, lorsqu'on lui demande quelle période de sa vie il aimerait revivre, choisit une époque où il n'était pas encore mondialement connu.

"Je retournerais à mes années d'université, parce que quand tu es jeune, tu es libre, tu as des possibilités infinies de faire ce que tu veux dans ta vie à l'avenir. C'est un sentiment qui te manquera plus tard", répond l'homme de 42 ans.

