Fernando Alonso: "Si perde la privacy".

Ogni appassionato di GP sa che le star della Formula 1 godono di molti privilegi e ricevono molti applausi per il loro lavoro. Ma la vita di un pilota professionista nella classe regina non ha solo vantaggi, come sottolinea Fernando Alonso, che da tempo partecipa al campionato mondiale. Il due volte campione del mondo del team Aston Martin si diverte molto a lavorare al volante, come conferma più volte.

Ma sa anche a cosa ha dovuto rinunciare per condurre questa vita. L'anno scorso, durante la sua partecipazione al podcast "High Performance", ha parlato dei sacrifici che ha dovuto fare per diventare una star del GP. Ha spiegato: "Perdi la tua privacy, questo è un aspetto importante. Bisogna essere in grado di affrontarlo e ognuno lo fa a modo suo".

"Non è facile quando non sei più anonimo in nessuna parte del mondo, sei costretto a fare certe cose in certi momenti e lo stress è già molto alto da questo punto di vista", ammette il 32 volte vincitore di un GP che, alla domanda su quale fase della sua vita vorrebbe rivivere, sceglie un periodo in cui non era ancora famoso in tutto il mondo.

"Tornerei ai tempi dell'università, perché quando sei giovane sei libero, hai infinite opportunità in futuro per fare ciò che vuoi nella tua vita. Più tardi ti manca questa sensazione", è la risposta del 42enne.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas