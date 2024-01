Fernando Alonso: "Perde-se a privacidade"

Todos os adeptos do GP sabem que as estrelas da Fórmula 1 gozam de muitos privilégios e recebem muitos aplausos pelo seu trabalho. Mas a vida de um piloto profissional na categoria rainha não tem apenas vantagens, como sublinha Fernando Alonso, que participa há muito tempo no campeonato do mundo. O bicampeão mundial da equipa Aston Martin gosta muito do seu trabalho ao volante, como confirma repetidamente.

Mas ele também sabe do que teve de abdicar para levar esta vida. No ano passado, durante a sua participação no podcast "High Performance", falou dos sacrifícios que teve de fazer para ser uma estrela de GP. Perde-se a privacidade, esse é um aspeto importante. Temos de ser capazes de lidar com isso e cada um fá-lo à sua maneira".

"Não é fácil quando deixamos de ser anónimos em qualquer parte do mundo, somos obrigados a fazer certas coisas em certas alturas e o stress já é muito elevado nesse aspeto", admite o 32 vezes vencedor de GP, que, quando questionado sobre que fase da sua vida gostaria de reviver, escolhe uma altura em que ainda não era mundialmente famoso.

"Voltaria aos meus tempos de faculdade, porque quando somos jovens somos livres, temos infinitas oportunidades no futuro para fazermos o que quisermos na nossa vida. Mais tarde, sentimos falta dessa sensação", é a resposta do homem de 42 anos.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas