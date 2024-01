Maya Weug, junior Ferrari, participe à la F1 Academy

De plus en plus d'écuries annoncent les pilotes qui concourront sous leurs couleurs dans la série de jeunes pilotes féminins "F1 Academy". Les pilotes féminines de Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams, Stake F1 (Sauber) et Haas sont désormais confirmées. L'équipe Ferrari a également déjà fait son choix et envoie Maya Weug dans la course.

Comme Tina Hausmann (Aston Martin) et Doriane Pin (Mercedes), Weug fait partie des pilotes que l'équipe Prema Racing Team enverra sur la piste. Chez Rodin Motorsport Team, la représentante d'Alpine Abbi Pulling est à bord, Art GP envoie entre autres Bianca Bustamante (McLaren) et Lia Block (Williams) à la chasse aux points et Campos Racing a jusqu'à présent confirmé Carrie Schreiner (Stake F1) et Chloe Chambers (Haas) comme pilotes.

Weug fait partie de la Ferrari Driver Academy depuis 2021. L'année dernière, elle a participé au championnat européen de Formula Regional et a terminé la saison à la 17e place avec six courses à points en 20 manches. La jeune femme de 19 ans est ravie d'avoir la chance de participer à la F1 Academy.

Elle explique : "Je suis sûre que ce sera une grande saison de travailler avec une équipe aussi prestigieuse que Prema pour la deuxième année d'une catégorie aussi intéressante que la F1 Academy. C'est aussi un honneur pour moi de représenter Ferrari cette année encore. Maintenant, je me prépare durement avec la Scuderia Ferrari Driver Academy et Prema, avec l'objectif de figurer parmi les meilleurs cette saison".

L'impatience est également grande chez le chef d'équipe René Rosin, qui déclare : "Nous pensons qu'ensemble, nous allons faire un travail formidable. Notre formation est vraiment prometteuse, avec trois pilotes de course exceptionnels et le soutien de trois grandes équipes de Formule 1. Nous sommes fiers de la confiance qui nous est accordée et nous avons hâte que la saison commence".