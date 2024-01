Maya Weug, junior della Ferrari, gareggia nell'Accademia di F1

Sempre più scuderie annunciano i piloti donna che gareggeranno con i loro colori nella serie junior femminile "F1 Academy". Sono stati confermati i piloti di Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams, Stake F1 (Sauber) e Haas. Anche il team Ferrari ha già fatto la sua scelta e manderà in gara Maya Weug.

Come Tina Hausmann (Aston Martin) e Doriane Pin (Mercedes), anche Weug fa parte dei piloti che il Prema Racing Team manderà in pista. La rappresentante dell'Alpine Abbi Pulling è a bordo con il Team Rodin Motorsport, Art GP manderà in pista Bianca Bustamante (McLaren) e Lia Block (Williams), tra gli altri, a caccia di punti e Campos Racing ha finora confermato Carrie Schreiner (Stake F1) e Chloe Chambers (Haas) come piloti.

Weug fa parte della Ferrari Driver Academy dal 2021, l'anno scorso ha partecipato al Campionato Europeo di Formula Regionale e ha concluso la stagione al 17° posto, con sei partecipazioni a punti in 20 gare. La 19enne è felice di avere l'opportunità di gareggiare nella F1 Academy.

Spiega: "Sono sicura che sarà una grande stagione lavorare con un team prestigioso come Prema nel secondo anno di una categoria così interessante come la F1 Academy. È anche un onore per me rappresentare la Ferrari anche quest'anno. Ora mi sto preparando duramente con la Scuderia Ferrari Driver Academy e con Prema, con l'obiettivo di essere in prima linea in questa stagione".

Anche il Team Principal René Rosin non vede l'ora di affrontare la gara, spiegando: "Siamo convinti che insieme faremo un ottimo lavoro. La nostra formazione è davvero promettente, con tre piloti eccezionali e il supporto di tre grandi squadre di Formula 1. Siamo orgogliosi della fiducia che ci è stata accordata. Siamo orgogliosi della fiducia che ci è stata accordata e non vediamo l'ora che inizi la stagione".