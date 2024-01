Maya Weug, júnior da Ferrari, compete na Academia de F1

A equipa Ferrari também fez a sua escolha para a representante na série júnior feminina "F1 Academy": Maya Weug, que faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, vai acelerar com as cores da Scuderia.

São cada vez mais as equipas que anunciam as pilotos que irão competir com as suas cores na série júnior feminina "F1 Academy". As pilotos da Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams, Stake F1 (Sauber) e Haas já foram confirmadas. A equipa Ferrari também já fez a sua escolha e vai enviar Maya Weug para a corrida.

Tal como Tina Hausmann (Aston Martin) e Doriane Pin (Mercedes), Weug é também uma das pilotos que a Prema Racing Team vai enviar para a pista. A representante da Alpine, Abbi Pulling, está a bordo da Rodin Motorsport Team, a Art GP envia Bianca Bustamante (McLaren) e Lia Block (Williams), entre outras, na caça aos pontos e a Campos Racing confirmou até agora Carrie Schreiner (Stake F1) e Chloe Chambers (Haas) como pilotos.

Weug faz parte da Ferrari Driver Academy desde 2021, no ano passado competiu no Campeonato Regional Europeu de Fórmula e terminou a temporada em 17º lugar, com seis pontos em 20 corridas. A jovem de 19 anos está muito satisfeita por ter a oportunidade de competir na Academia de F1.

Ela explica: "Tenho a certeza de que será uma grande época trabalhar com uma equipa tão prestigiada como a Prema no segundo ano de uma categoria tão interessante como a F1 Academy. Também é uma honra para mim representar a Ferrari novamente este ano. Estou agora a preparar-me arduamente com a Scuderia Ferrari Driver Academy e a Prema, com o objetivo de estar na frente do pelotão esta época".

O Diretor de Equipa René Rosin também está ansioso pela corrida, explicando: "Acreditamos que vamos fazer um grande trabalho em conjunto. O nosso alinhamento é realmente promissor, com três pilotos de corrida extraordinários e o apoio de três grandes equipas de Fórmula 1. Estamos orgulhosos da confiança que foi depositada em nós e mal podemos esperar pelo início da época."