James Allison : Inquiétude et excitation avant les tests

Après avoir prolongé son contrat, le directeur technique de Mercedes, James Allison, parle de la nouvelle voiture de fonction de Lewis Hamilton et George Russell et de ses attentes pour la saison à venir.

Comme tous les ingénieurs de Formule 1, James Allison n'a qu'une chose en tête ces jours-ci : le directeur technique de Mercedes, qui a prolongé son contrat à long terme avec la marque à l'étoile, se concentre sur la saison à venir et sur la voiture de 2024 avec laquelle Lewis Hamilton et George Russell doivent retrouver le chemin de la victoire.

Le Britannique avoue qu'actuellement, il n'y a pas que l'impatience de la nouvelle saison qui se fait sentir. Elle s'accompagne également de l'inquiétude d'avoir pris les bonnes décisions lors du développement de la dernière voiture de GP. "A ce stade de l'année, vous ne pouvez être qu'inquiet et excité à la fois, avec en plus une certaine angoisse, ce sont des sentiments que vous ressentez toujours", explique le pilote de 55 ans.

"Je peux aussi imaginer que même chez Red Bull Racing, on n'a pas le sommeil le plus tranquille, bien qu'ils aient connu une année aussi forte. Car personne ne sait ce que les autres équipes vont apporter", suppose Allison, qui espère néanmoins "que les caractéristiques un peu plus difficiles de l'arrière de la voiture seront un peu plus sympathiques et que notre voiture sera un peu plus facile à conduire que la précédente".

Il faut pour l'instant s'en remettre à des simulations, mais il y a tout de même des raisons de penser que certaines difficultés rencontrées avec la W14 ont pu être éliminées, souligne le directeur technique de l'équipe d'usine, avant de décrire : "En outre, nous nous concentrons aussi sur les mesures habituelles, nous travaillons à réduire le poids de la voiture et nous essayons de trouver plus d'appui et d'améliorer la puissance, tout cela dans le cadre de ce que les règles actuelles permettent".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island