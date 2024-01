James Allison: preoccupazione ed eccitazione in vista dei test

Dopo il prolungamento del contratto, il direttore tecnico della Mercedes James Allison parla della nuova vettura aziendale di Lewis Hamilton e George Russell e delle sue aspettative per la prossima stagione.

Come tutti gli ingegneri di Formula 1, James Allison ha una sola cosa in mente in questi giorni: il responsabile dell'ingegneria della Mercedes, che ha prolungato il suo contratto a lungo termine con il marchio della stella, si sta concentrando sulla prossima stagione e sulla vettura 2024 con cui Lewis Hamilton e George Russell dovranno ritrovare la strada verso il vertice.

Il britannico ammette che non è solo l'attesa della nuova stagione a farsi sentire in questo momento. C'è anche la preoccupazione di aver preso le decisioni giuste nello sviluppo dell'ultima vettura da GP. "A questo punto dell'anno, non si può che essere preoccupati ed eccitati allo stesso tempo, e c'è anche una certa dose di ansia, che è qualcosa che si prova sempre", spiega il 55enne.

"Posso anche immaginare che anche alla Red Bull Racing non si dormano sonni tranquilli, anche se hanno avuto un anno così forte. Perché nessuno sa cosa porteranno gli altri team", ipotizza Allison, che tuttavia spera "che le caratteristiche un po' più difficili della parte posteriore della vettura siano un po' più favorevoli e che la nostra auto sia un po' migliore da guidare rispetto al suo predecessore".

Il responsabile dell'ingegneria del team factory sottolinea che al momento devono affidarsi alle simulazioni, ma c'è motivo di credere che siano riusciti a eliminare alcune delle difficoltà incontrate con la W14 e descrive: "Inoltre, si stanno concentrando sulle misure abituali, lavorando sulla riduzione del peso del veicolo e cercando di trovare più deportanza e migliorare la potenza, il tutto nell'ambito di ciò che le regole attuali consentono".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas