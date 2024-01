James Allison: preocupação e entusiasmo antes dos testes

Após a extensão do seu contrato, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, fala sobre o novo carro da empresa de Lewis Hamilton e George Russell e sobre as suas expectativas para a próxima época.

Como todos os engenheiros de Fórmula 1, James Allison só tem uma coisa em mente atualmente: o Chefe de Engenharia da Mercedes, que prolongou o seu contrato com a marca estrela a longo prazo, está concentrado na próxima época e no carro de 2024 com o qual Lewis Hamilton e George Russell devem encontrar o seu caminho de volta ao topo.

O britânico admite que não é apenas a antecipação da nova temporada que pode ser sentida neste momento. Há também a preocupação de que ele tenha tomado as decisões certas no desenvolvimento do mais recente piloto de GP. "Nesta altura do ano, só se pode estar preocupado e entusiasmado ao mesmo tempo, e há também uma certa dose de ansiedade, que é algo que se sente sempre", explica o piloto de 55 anos.

"Também posso imaginar que mesmo na Red Bull Racing não se tem o sono mais tranquilo, apesar de terem tido um ano tão forte. Porque ninguém sabe o que as outras equipas vão trazer", supõe Allison, que, no entanto, espera "que as características um pouco mais difíceis da traseira do carro sejam um pouco mais favoráveis e que o nosso carro seja um pouco melhor de conduzir do que o seu antecessor".

O chefe de engenharia da equipa de fábrica sublinha que, neste momento, têm de se basear em simulações, mas há razões para acreditar que conseguiram eliminar algumas das dificuldades que tiveram com o W14 e descreve: "Além disso, estão também a concentrar-se nas medidas habituais, trabalhando na redução do peso do veículo e tentando encontrar mais downforce e melhorar a potência, tudo no âmbito do que as regras actuais permitem."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas