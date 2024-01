Siège éjectable du chef d'équipe : 8 sur 10 ont été remplacés

C'est du jamais vu dans la catégorie reine : au cours des 24 derniers mois, huit écuries de course ont changé de chef d'équipe. Seuls Christian Horner (Red Bull Racing) et Toto Wolff (Mercedes) sont restés.

La place de chef d'équipe de Formule 1 est depuis peu un siège éjectable, comme le poste d'entraîneur de football. Incroyable, tout ce qui a changé entre fin 2022 et début 2024 - huit des dix écuries de GP n'ont plus le même chef d'équipe !

L'exception à la règle, ce sont justement les anciens rivaux Christian Horner et Toto Wolff. L'Anglais est à la tête de l'équipe de Milton Keynes depuis l'arrivée de Red Bull Racing en 2005, et le Viennois Wolff est devenu le pilote de l'écurie de F1 de Mercedes-Benz il y a presque exactement onze ans - et il le restera au moins pendant trois saisons supplémentaires.

Mais à part ça ? Des changements de part et d'autre.

Fin 2022, Mattia Binotto a dû partir chez Ferrari, car il n'avait pas non plus réussi à mener les champions du monde au premier titre de champion du monde des pilotes depuis 2007. Le Français Fred Vasseur le remplaça.

Ce même Vasseur avait dirigé l'écurie Sauber, appelée Alfa Romeo, et début 2023, Alessandro Alunni Bravi a été déclaré chef d'équipe de facto, même s'il est officiellement appelé représentant de l'équipe.

Au travail chez Sauber en tant que CEO : Andreas Seidl. Cet habitant de Passau s'est séparé prématurément de McLaren afin d'aplanir en Suisse la voie pour l'entrée d'Audi en Formule 1. L'Italien Andrea Stella, auparavant directeur technique, lui a succédé au sein de la deuxième plus ancienne écurie de GP, McLaren.

Ayao Komatsu a suivi un chemin similaire : d'ingénieur en chef, le Japonais au service de Haas a été nommé successeur de Günther Steiner.



Chez AlphaTauri, la deuxième écurie Red Bull, Laurent Mekies et Peter Bayer remplacent Franz Tost.



Les dernières années ont été très agitées chez Williams et Alpine. Chez les Français, ni Cyril Abiteboul, ni Davide Brivio, ni Otmar Szafnauer n'ont pu répondre aux attentes de la direction de Renault, ils ont tous été mis sur la voie de garage ou éliminés, Bruno Famin dirige l'équipe de manière transitoire.



Williams a été vendue à Dorilton Capital, la directrice d'équipe Claire Williams a dû partir, puis Simon Roberts a brièvement dirigé l'équipe avant que l'Allemand Jost Capito n'effectue un travail de reconstruction indispensable. Depuis janvier 2023, c'est James Vowles qui est aux commandes, et cela devrait rester ainsi pendant des années.



Chez Aston Martin, Otmar Szafnauer a été remercié en février 2022 (après plus de dix ans de travail à Silverstone, lorsque l'équipe s'appelait aussi Force India et Racing Point), et Mike Krack l'a remplacé. Mais le Luxembourgeois sait lui aussi qu'il sera jugé sur son succès.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island