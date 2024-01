Il capo della squadra dei sedili eiettabili: 8 su 10 sono stati sostituiti

La posizione di team principal di Formula 1 è recentemente diventata un sedile eiettabile come quella di un allenatore di calcio. È incredibile quanto sia cambiato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2024: otto dei dieci team GP non hanno più lo stesso team principal!

I vecchi rivali Christian Horner e Toto Wolff sono l'eccezione alla regola. L'inglese è al comando della scuderia di Milton Keynes da quando la Red Bull Racing è entrata a farne parte nel 2005, mentre il viennese Wolff è diventato il timoniere del team Mercedes-Benz F1 quasi esattamente undici anni fa - e lo rimarrà per almeno altre tre stagioni.

Ma per il resto? Cambiamenti qua e là.

Mattia Binotto ha dovuto lasciare la Ferrari alla fine del 2022 perché anche lui non è riuscito a portare i campioni del mondo al loro primo titolo iridato piloti dal 2007. Il suo posto è stato preso dal francese Fred Vasseur.

Lo stesso Vasseur aveva guidato la scuderia Alfa Romeo Sauber, e all'inizio del 2023 Alessandro Alunni Bravi è stato dichiarato team principal de facto, anche se ufficialmente è stato nominato rappresentante della squadra.

Al lavoro come amministratore delegato della Sauber: Andreas Seidl. L'uomo di Passau ha lasciato in anticipo la McLaren per spianare la strada all'ingresso dell'Audi in Formula 1 in Svizzera; gli è succeduto alla McLaren, la seconda più antica scuderia di GP, l'italiano Andrea Stella, in precedenza responsabile dell'ingegneria.

Ayao Komatsu ha seguito un percorso simile: da ingegnere capo della Haas, il giapponese è stato ora nominato successore di Günther Steiner.



Nella seconda scuderia Red Bull, AlphaTauri, Laurent Mekies e Peter Bayer hanno sostituito Franz Tost.



Negli ultimi anni la situazione è stata molto incerta alla Williams e alla Alpine. Né Cyril Abiteboul, né Davide Brivio, né Otmar Szafnauer sono stati in grado di soddisfare le aspettative dei dirigenti Renault della scuderia francese, sono stati tutti messi da parte o eliminati e Bruno Famin sta gestendo la squadra ad interim.



La Williams è stata venduta alla Dorilton Capital, la direttrice del team Claire Williams ha dovuto lasciare, poi Simon Roberts ha gestito brevemente la squadra prima che il tedesco Jost Capito facesse il necessario lavoro di ricostruzione. James Vowles è al timone dal gennaio 2023 ed è destinato a rimanerlo per gli anni a venire.



Alla Aston Martin, Otmar Szafnauer ha lasciato il posto nel febbraio 2022 (dopo oltre dieci anni di lavoro a Silverstone, quando il team si chiamava anche Force India e Racing Point), con Mike Krack al suo posto. Ma anche il lussemburghese si rende conto che sarà giudicato in base ai suoi successi.

