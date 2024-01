Chefe da equipa de assentos ejectáveis: 8 em cada 10 foram substituídos

O cargo de chefe de equipa de Fórmula 1 tornou-se recentemente um lugar ejetável como o de treinador de futebol. É inacreditável o quanto mudou entre o final de 2022 e o início de 2024 - oito das dez equipas de corrida de GP já não têm o mesmo chefe de equipa!

Os velhos rivais Christian Horner e Toto Wolff são a exceção à regra. O inglês é o chefe da equipa de Milton Keynes desde a entrada da Red Bull Racing em 2005, enquanto Wolff, de Viena, se tornou o timoneiro da equipa de F1 da Mercedes-Benz há quase exatamente onze anos - e continuará a sê-lo durante pelo menos mais três épocas.

Mas e os outros? Mudanças aqui e ali.

Mattia Binotto teve de deixar a Ferrari no final de 2022 porque também ele não conseguiu levar os campeões do mundo ao seu primeiro título de campeão mundial de pilotos desde 2007. O francês Fred Vasseur tomou o seu lugar.

O mesmo Vasseur tinha dirigido a equipa de corridas Sauber da Alfa Romeo e, no início de 2023, Alessandro Alunni Bravi foi declarado chefe de equipa de facto, apesar de ter sido oficialmente nomeado representante da equipa.

No trabalho como diretor executivo da Sauber: Andreas Seidl. O homem de Passau deixou a McLaren mais cedo para abrir caminho à entrada da Audi na Fórmula 1 na Suíça; sucedeu-lhe na McLaren, a segunda mais antiga equipa de corridas de GP, o italiano Andrea Stella, anteriormente Chefe de Engenharia.

Ayao Komatsu seguiu um caminho semelhante: de engenheiro-chefe da Haas, o japonês foi agora nomeado sucessor de Günther Steiner.



Na segunda equipa de corridas da Red Bull, a AlphaTauri, Laurent Mekies e Peter Bayer substituíram Franz Tost.



A situação na Williams e na Alpine tem sido muito instável nos últimos anos. Nem Cyril Abiteboul, nem Davide Brivio, nem Otmar Szafnauer conseguiram corresponder às expectativas dos patrões da Renault na equipa francesa, foram todos afastados ou eliminados e Bruno Famin dirige a equipa de forma interina.



A Williams foi vendida à Dorilton Capital, a directora de equipa Claire Williams teve de sair, Simon Roberts geriu brevemente a equipa antes de o alemão Jost Capito fazer um trabalho de reconstrução muito necessário. James Vowles está ao leme desde janeiro de 2023 e deverá continuar a sê-lo nos próximos anos.



Na Aston Martin, Otmar Szafnauer foi despedido em fevereiro de 2022 (depois de mais de dez anos a trabalhar em Silverstone, quando a equipa também se chamava Force India e Racing Point), com Mike Krack a ocupar o seu lugar. Mas até o luxemburguês sabe que será julgado pelo seu sucesso.

