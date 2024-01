Lando Norris : Spéculations sauvages autour de l'as de McLaren

Le CEO de McLaren, Zak Brown, affirme qu'il veut continuer à courir avec Lando Norris et Oscar Piastri pendant des années. Les médias britanniques spéculent - pour garder Norris, McLaren doit débloquer plus de 15 millions de dollars.

Pour le directeur général américain de McLaren, Zak Brown, une chose est sûre : "Avec Lando Norris et Oscar Piastri, nous avons le duo de pilotes le plus fort du plateau de Formule 1". Les fans de GP en discutent actuellement avec passion.

L'Anglais Norris, âgé de 24 ans, et l'Australien Piastri, âgé de 22 ans, ont réalisé de superbes performances au cours de la deuxième moitié de la saison 2023 : Piastri a remporté le sprint du Qatar, Norris est monté sept fois sur le podium à partir de Silverstone, six fois en deuxième position et une fois en troisième position.

Brown a également souligné : "Nous voyons l'avenir de McLaren avec Norris et Piastri". Et pour cela, le Californien de 52 ans devra puiser profondément dans la caisse de McLaren - en 2024, 13 des 20 contrats de pilotes du plateau GP expirent En 2024, 13 des 20 contrats de pilotes du plateau GP expirent, et Brown est conscient que Norris et Piastri sont des pilotes convoités.

Norris est sous contrat avec McLaren jusqu'à fin 2025, Piastri jusqu'à fin 2026, mais Brown pose déjà les jalons pour des prolongations de contrat anticipées. "Nous ne libérons pas nos pilotes pour de l'argent au monde", déclare-t-il chez nos collègues de Sky Sports. "En termes de ressources, nous sommes exactement là où nous voulons être. Nous faisons des bénéfices grâce au plafond budgétaire et les salaires des pilotes ne sont pas un obstacle". Traduction : nous avons les moyens de garder nos pilotes.

Les médias britanniques spéculent : Lando Norris aurait gagné environ 15 millions de dollars en 2023 et Zak Brown devrait y ajouter une somme considérable pour continuer à engager le sixième du championnat du monde de 2021 et 2023.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island