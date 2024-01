Lando Norris: speculazioni selvagge sull'asso della McLaren

Per l'amministratore delegato della McLaren Zak Brown, una cosa è certa: "Con Lando Norris e Oscar Piastri, abbiamo la coppia di piloti più forte della Formula 1". Gli appassionati di GP ne stanno discutendo appassionatamente.

Il ventiquattrenne inglese Norris e il ventiduenne australiano Piastri hanno dato prova di grandi prestazioni nella seconda metà della stagione 2023: Piastri ha vinto la gara sprint in Qatar, Norris è salito sul podio sette volte da Silverstone in poi, sei volte al secondo posto e una volta al terzo.

Brown ha anche sottolineato: "Vediamo il futuro della McLaren con Norris e Piastri". Per farlo, il 52enne californiano dovrà scavare a fondo nelle casse della McLaren: 13 dei 20 contratti dei piloti del settore GP scadono nel 2024 e Brown è consapevole che Norris e Piastri sono piloti molto ambiti.

Norris è sotto contratto con la McLaren fino alla fine del 2025, Piastri fino alla fine del 2026, ma Brown sta già preparando il terreno per un'estensione anticipata del contratto. "Non rilasceremo i nostri piloti per nessuna cifra al mondo", ha dichiarato ai colleghi di Sky Sports. "Siamo esattamente dove vogliamo essere in termini di risorse. Stiamo operando in profitto grazie al budget cap, e gli stipendi dei piloti non sono un ostacolo". Traduzione: abbiamo le risorse per mantenere i nostri piloti.

I media britannici hanno fatto delle speculazioni: Lando Norris guadagnerà circa 15 milioni di dollari nel 2023 e Zak Brown dovrebbe aggiungerne molti altri per trattenere il sesto pilota del Mondiale 2021 e 2023.





