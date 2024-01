Lando Norris: especulação selvagem sobre o ás da McLaren

Para o diretor-geral da McLaren nos EUA, Zak Brown, uma coisa é certa: "Com Lando Norris e Oscar Piastri, temos o par de pilotos mais forte da Fórmula 1." Os adeptos da Fórmula 1 estão atualmente a discutir este assunto de forma apaixonada.

O inglês Norris, de 24 anos, e o australiano Piastri, de 22, mostraram grandes desempenhos na segunda metade da temporada de 2023: Piastri venceu a corrida de sprint no Qatar, Norris subiu ao pódio sete vezes a partir de Silverstone, seis vezes em segundo lugar e uma vez em terceiro.

Brown também enfatizou: "Vemos o futuro da McLaren com Norris e Piastri". E para fazer isso, o californiano de 52 anos terá que cavar fundo nos cofres da McLaren - 13 dos 20 contratos de pilotos no campo de GP expiram em 2024, e Brown está ciente de que Norris e Piastri são pilotos cobiçados.

Norris tem contrato com a McLaren até ao final de 2025, Piastri até ao final de 2026, mas Brown já está a preparar o caminho para extensões de contrato antecipadas. "Não vamos libertar os nossos pilotos por nenhum dinheiro do mundo", disse ele aos colegas da Sky Sports. "Estamos exatamente onde queremos estar em termos de recursos. Estamos a operar com lucro graças ao limite orçamental, e os salários dos pilotos não são um obstáculo". Tradução: Temos os recursos para manter os nossos pilotos.

Há especulações nos media britânicos: Lando Norris ganhou cerca de 15 milhões de dólares em 2023, e Zak Brown teria que aumentar consideravelmente esse valor para manter o piloto sexto colocado no Campeonato Mundial de 2021 e 2023.





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas