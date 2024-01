Miami : accident mortel à côté du circuit du GP

À 1h45 du matin le 18 janvier, les pompiers de la commune de Miami Gardens ont reçu un appel d'urgence : un grave accident s'était produit sur le Florida Turnpike, à proximité immédiate du circuit de Formule 1 "Miami International Autodrome" près du Hard Rock Stadium.

Les spécialistes des pompiers et de la Florida Highway Patrol, également dépêchés sur place, ont découvert un spectacle macabre : un mort gisait sur le Turnpike, la voiture accidentée avait été catapultée sur le circuit de Formule 1 et s'était immobilisée, le toit vers le bas.

Le conducteur d'une Dodge grise se dirigeait vers le sud lorsqu'il a percuté le mur de béton de la sortie. La voiture s'est renversée et le conducteur a été éjecté du véhicule. Les secours n'ont pu que constater son décès.

La voiture a fauché une clôture et quelques palmiers avant de s'immobiliser sur le circuit du GP, à la sortie du virage 16.

La sortie de l'axe Florida Turnpike, long de près de 500 kilomètres du nord-ouest au sud-est, a dû être fermée, à la hauteur de la 199e rue. Trois millions de véhicules empruntent chaque jour cette route qui mène de Miami à Orlando.



La police a ouvert une enquête. On soupçonne le conducteur d'avoir roulé à une vitesse excessive. Mais un problème médical du conducteur ne peut pas non plus être exclu.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island