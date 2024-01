Miami: Acidente mortal junto ao circuito do GP

Na noite de 17 para 18 de janeiro, ocorreu um acidente fatal na Florida Turnpike, uma estrada com portagem mesmo ao lado do Autódromo Internacional de Miami.

À 1h45 da manhã do dia 18 de janeiro, os bombeiros de Miami Gardens receberam uma chamada de emergência informando que tinha ocorrido um acidente grave na Florida Turnpike, nas imediações do Autódromo Internacional de Miami, pista de Fórmula 1, perto do Hard Rock Stadium.

Os bombeiros e a Florida Highway Patrol, que também tinham chegado ao local, foram recebidos por uma cena horrível: um cadáver jazia na Turnpike, o carro tinha sido catapultado para a pista de Fórmula 1 e estava deitado de cabeça para baixo.

O condutor de um Dodge cinzento circulava em direção a sul quando embateu no muro de betão da rampa de saída. O carro capotou e o condutor foi projetado para fora do veículo. Os serviços de emergência só puderam constatar o seu óbito.

O carro passou por cima de uma vedação e de algumas palmeiras e acabou por parar na pista do GP, à saída da curva 16.

A saída dos quase 500 quilómetros de extensão da Florida Turnpike, no sentido noroeste-sudeste, teve de ser encerrada ao nível da 199th Street. A estrada, que vai de Miami a Orlando, é utilizada por três milhões de veículos todos os dias.



A polícia lançou uma investigação. Suspeita-se que o condutor circulava a uma velocidade excessiva. No entanto, também não é de excluir um problema médico do condutor.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas