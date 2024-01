Nouvelle énigme Racing-Raritäten : Ferrari en privé

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau d'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : le Sud-Africain Ian Scheckter avec sa March lors du Grand Prix d'Argentine, le 9 janvier 1977. Ian a dû abandonner (panne électrique), tandis que son frère Jody a fait sensation avec la voiture de course Wolf en remportant la première course de cette écurie.

Ian, de deux ans et demi plus âgé que Jody et aujourd'hui âgé de 76 ans, a participé à 20 courses de championnat du monde de Formule 1. Le fait qu'il n'ait vu le drapeau à damier que quatre fois en dit long sur le matériel médiocre avec lequel il a dû se battre. Meilleur résultat : 10e place à Zandvoort en 1977.

Ian Scheckter, six fois champion d'Afrique du Sud en monoplace, a fait sa première apparition en Formule 1 en 1974, lors de la course à domicile de Kyalami, près de Johannesburg, avec une Lotus 72 engagée par le Team Gunston.



Ian a obtenu son engagement chez March en 1977 grâce au soutien du fabricant de cigarettes Rothmans, mais March engageait trop de voitures et était dépassé.



Le fait qu'il n'ait pas pu participer à la finale du championnat du monde de 1977 s'inscrit dans le cadre de la carrière ratée de Ian Scheckter en F1 : Il était arrivé avec un visa de touriste et avait été expulsé du pays.



Passons donc à la nouvelle énigme : d'accord, on arrive vite à Ferrari, mais pourquoi cette voiture roule-t-elle avec une boîte à air noire ?



