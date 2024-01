Nuovo puzzle di rarità da corsa: Ferrari in privato

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

La soluzione corretta dell'ultima volta: il sudafricano Ian Scheckter con la sua March al Gran Premio d'Argentina del 9 gennaio 1977. Ian dovette ritirarsi (difetto elettrico), mentre suo fratello Jody guidò clamorosamente la Wolf alla vittoria nella prima gara di questa scuderia.

Ian, di due anni e mezzo più anziano di Jody e ormai settantaseienne, ha preso parte a 20 gare del Campionato mondiale di Formula 1. Il fatto che abbia visto la bandiera a scacchi solo quattro volte la dice lunga sul materiale mediocre con cui ha dovuto lottare. Miglior risultato: 10° posto a Zandvoort nel 1977.

Ian Scheckter, sei volte campione di monoposto in Sudafrica, partecipò per la prima volta alla Formula 1 nel 1974, nella gara di casa a Kyalami, vicino a Johannesburg, con una Lotus 72 iscritta dal Team Gunston.



Ian si assicurò il coinvolgimento con la March nel 1977 grazie al sostegno del produttore di sigarette Rothmans, ma la March schierava troppe auto ed era sovraccarica di lavoro.



Il fallimento della carriera di Ian Scheckter in F1 non gli permise di partecipare alla finale del Campionato del Mondo del 1977: Era entrato nel Paese con un visto turistico e fu espulso.



Passiamo al nuovo indovinello: ok, arriviamo subito alla Ferrari, ma perché questa vettura viaggia con un airbox nero?



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.