Novo puzzle de raridades de corridas: Ferrari em privado

Todas as semanas, apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT.



A solução correcta da última vez: o sul-africano Ian Scheckter com o seu March no Grande Prémio da Argentina, em 9 de janeiro de 1977. Ian teve de se retirar (defeito elétrico), enquanto o seu irmão Jody conduziu de forma sensacional o carro de corrida Wolf até à vitória na primeira corrida desta equipa de corridas.

Ian, dois anos e meio mais velho do que Jody e atualmente com 76 anos, participou em 20 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O facto de só ter visto a bandeira axadrezada quatro vezes diz tudo sobre o material medíocre com que teve de lutar. Melhor resultado: 10º lugar em Zandvoort em 1977.

Ian Scheckter, seis vezes campeão de monoposto na África do Sul, competiu pela primeira vez na Fórmula 1 em 1974, na sua corrida caseira em Kyalami, perto de Joanesburgo, num Lotus 72 inscrito pela Team Gunston.



Ian assegurou o seu envolvimento com a March em 1977 graças ao apoio do fabricante de cigarros Rothmans, mas a March tinha demasiados carros e estava sobrecarregada.



O fracasso da carreira de Ian Scheckter na Fórmula 1 levou-o a não poder participar na final do Campeonato do Mundo de 1977: Tinha entrado no país com um visto de turista e foi expulso.



Passemos à nova adivinha: Muito bem, chegaremos rapidamente à Ferrari, mas porque é que este carro viaja com uma caixa de ar preta?



