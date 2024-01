Mick Schumacher: "El sueño de la Fórmula 1 no está enterrado

El año que pasó en el banquillo de Mercedes fue muy instructivo para Mick Schumacher. El joven alemán, descartado tras dos años en el equipo Haas, pudo vivir de cerca el trabajo de Lewis Hamilton y George Russell en la escudería del fabricante alemán de automóviles y participar en los éxitos de los dos pilotos estrella.

Schumacher recibió muchos elogios por ello, por un lado de los dos pilotos titulares, pero también del jefe del equipo, Toto Wolff, que subrayó: "Los turnos nocturnos de Mick en el simulador desempeñaron un papel decisivo en la mejora del rendimiento del coche". El vienés también explicó: "Desde mi punto de vista, Mick merece estar en la parrilla de Fórmula 1".

Sin embargo, por el momento sigue siendo "sólo" piloto reserva del equipo Mercedes en la categoría reina, adquiriendo experiencia en competición con la escudería alpina en su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Sin embargo, el sueño de volver a la Fórmula 1 aún no está enterrado, como subrayó Schumacher en el paddock de Abu Dhabi: "La Fórmula 1 siempre ha sido mi sueño y lo seguirá siendo".

Sin embargo, no quiere perder la oportunidad de volver a correr. "No hay ninguna razón para que no corra y me quede por detrás de los demás. Prefiero correr y trabajar en mis habilidades. Si al final eso significa que no vuelvo a la Fórmula 1, sino que tengo otra carrera, entonces estaré encantado de dedicarme a eso también", dijo el piloto de 24 años.

