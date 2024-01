Mick Schumacher : ne pas enterrer son rêve de Formule 1

L'année passée sur le banc de touche chez Mercedes a été très instructive pour Mick Schumacher. Le jeune Allemand, qui avait été écarté de l'équipe Haas après deux ans, a pu suivre de près le travail de Lewis Hamilton et George Russell dans l'équipe d'usine du constructeur automobile allemand et apporter sa contribution au succès des deux pilotes vedettes.

Pour cela, Schumacher a reçu beaucoup d'éloges, d'une part de la part des deux pilotes titulaires, mais aussi du chef d'équipe Toto Wolff, qui a souligné : "Mick a contribué de manière décisive à l'amélioration des performances de la voiture grâce à ses nuits passées dans le simulateur". Et le Viennois a également déclaré : "De mon point de vue, Mick mérite d'être au départ en Formule 1".

Toutefois, dans la catégorie reine, il ne reste pour l'instant "que" réserviste de l'équipe Mercedes, mais il acquiert de l'expérience en course avec l'équipe Alpine lors de sa première saison dans le championnat du monde d'endurance. Mais le rêve d'un retour en Formule 1 n'est pas encore enterré, comme Schumacher l'a souligné dans le paddock d'Abu Dhabi : "La Formule 1 a toujours été mon rêve et le restera".

Il ne veut toutefois pas laisser passer l'occasion de courir à nouveau. "Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas courir et de me retrouver derrière tout le monde. Je préfère participer à des courses et travailler sur mes compétences. Si, au bout du compte, cela signifie que je ne reviendrai pas en Formule 1, mais que j'aurai une autre carrière, je la suivrai aussi avec plaisir", a précisé le pilote de 24 ans.

