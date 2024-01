Mick Schumacher: il sogno della Formula 1 non è stato sepolto

Quest'anno Mick Schumacher gareggerà per Alpine nel Campionato Mondiale Endurance. Tuttavia, non ha ancora rinunciato al sogno di tornare nella classe regina, come ha sottolineato nel finale di stagione ad Abu Dhabi.

L'anno in panchina alla Mercedes è stato molto istruttivo per Mick Schumacher. Il giovane tedesco, sceso dopo due anni nel team Haas, ha potuto sperimentare da vicino il lavoro di Lewis Hamilton e George Russell nel team ufficiale della casa automobilistica tedesca e contribuire al successo dei due piloti di punta.

Schumacher ha ricevuto molti elogi per questo, da un lato dai due piloti abituali, ma anche dal boss del team Toto Wolff, che ha sottolineato: "I turni notturni di Mick al simulatore hanno avuto un ruolo decisivo nel migliorare le prestazioni della vettura". Il viennese ha anche spiegato: "Dal mio punto di vista, Mick merita di essere sulla griglia di partenza della Formula 1".

Tuttavia, per il momento rimane "solo" un pilota di riserva per il team Mercedes nella classe regina, facendo esperienza con la squadra alpina nella sua prima stagione nel Campionato Mondiale Endurance. Tuttavia, il sogno di un ritorno in Formula 1 non è ancora stato seppellito, come ha sottolineato Schumacher nel paddock di Abu Dhabi: "La Formula 1 è sempre stata il mio sogno e lo rimarrà".

Tuttavia, non vuole perdere l'occasione di correre di nuovo. "Non c'è motivo di non correre e di restare indietro rispetto a tutti gli altri. Preferisco gareggiare e lavorare sulle mie capacità. Se alla fine questo significa che non tornerò in Formula 1 ma avrò un'altra carriera, allora sarò felice di perseguire anche quella", ha detto il 24enne.

