Mick Schumacher: O sonho da Fórmula 1 não está enterrado

Este ano, Mick Schumacher vai competir pela Alpine no Campeonato do Mundo de Resistência. No entanto, ainda não desistiu do seu sonho de regressar à categoria rainha, como sublinhou no final da época em Abu Dhabi.

O jovem alemão, que foi dispensado depois de dois anos na equipa Haas, pôde conhecer de perto o trabalho de Lewis Hamilton e George Russell na equipa de trabalho do construtor alemão e contribuir para o sucesso dos dois pilotos estrela.

Schumacher foi muito elogiado por isso, por um lado pelos dois pilotos regulares, mas também pelo chefe de equipa Toto Wolff, que sublinhou: "Os turnos noturnos de Mick no simulador tiveram um papel decisivo na melhoria do desempenho do carro". O vienense também explicou: "Do meu ponto de vista, Mick merece estar na grelha da Fórmula 1".

No entanto, ele permanece "apenas" um piloto de reserva para a equipe Mercedes na categoria rainha por enquanto, ganhando experiência de corrida com a equipe Alpine em sua primeira temporada no Campeonato Mundial de Endurance. No entanto, o sonho de um regresso à Fórmula 1 ainda não foi enterrado, como Schumacher enfatizou no paddock em Abu Dhabi: "A Fórmula 1 sempre foi o meu sonho e continuará a sê-lo".

No entanto, ele não quer perder a oportunidade de correr novamente. "Não há razão para eu não correr e ficar atrás de todos os outros. Prefiro correr e trabalhar as minhas capacidades. Se isso significar que não voltarei à Fórmula 1, mas que terei outra carreira, ficarei feliz em seguir isso também", disse o piloto de 24 anos.

