Ayao Komatsu : "Je vois certaines choses différemment".

Les mauvais résultats de l'équipe Haas en championnat du monde ces dernières années ont conduit Gene Haas à ne pas prolonger le contrat de l'ancien chef d'équipe Günther Steiner. Le propriétaire américain de l'équipe a parlé de résultats embarrassants et a présenté le successeur du populaire Tyrolien du Sud, Ayao Komatsu, issu de ses propres rangs.

Le Japonais a tout de suite précisé qu'il n'essaierait pas de copier Steiner. Et lors d'un entretien avec "Sky Sports F1", il a déclaré : "Je pense qu'on voit tout de suite que je suis différent. Nous nous entendions très bien au travail, mais aussi à l'extérieur, et Günther a fait beaucoup pour cette équipe. Il l'a construite et j'ai un respect incroyable pour lui et pour ce qu'il a accompli".

"Je vois certaines choses différemment, j'ai une façon de travailler un peu différente et je pense aussi que, malgré les contraintes que nous avons dans cette équipe, nous pouvons progresser dans de nombreux domaines. Si je n'y croyais pas, je n'aurais pas non plus accepté ce poste", a affirmé l'ingénieur de 47 ans.

Komatsu peut comprendre que Gene Haas ait qualifié les résultats de l'équipe d'embarrassants. Il a déclaré à ce sujet : "J'étais assis au mur des stands lors de chaque course et c'est évidemment honteux de pouvoir obtenir une position décente en qualification tout en sachant que cela ne va pas aller dans le bon sens le dimanche. C'est gênant, Gene a tout à fait raison, et nous ne sommes pas là pour ça non plus".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island