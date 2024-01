Ayao Komatsu: "Vedere certe cose in modo diverso".

Gli scarsi risultati nel Campionato del Mondo ottenuti dalla scuderia Haas negli ultimi anni hanno indotto Gene Haas a non rinnovare il contratto del precedente capo squadra Günther Steiner. Il proprietario della scuderia americana ha parlato degli imbarazzanti risultati ottenuti e ha subito presentato il successore del popolare altoatesino, Ayao Komatsu, tra le sue fila.

Il giapponese ha subito chiarito che non avrebbe cercato di copiare Steiner. In un'intervista rilasciata a Sky Sports F1, ha dichiarato: "Credo che si capisca subito che sono diverso. Ma andiamo molto d'accordo anche sul lavoro e Günther ha fatto molto per questa squadra. L'ha costruita e ho un incredibile rispetto per lui e per quello che ha realizzato".

"Vedo certe cose in modo diverso, ho un modo di lavorare leggermente diverso e penso anche che possiamo fare progressi in molte aree nonostante le restrizioni che abbiamo in questa squadra. Se non ci credessi, non avrei accettato questo lavoro", ha detto l'ingegnere 47enne.

Komatsu può capire perché Gene Haas abbia descritto i risultati della squadra come imbarazzanti. Ha detto: "Mi sono seduto al muretto dei box per ogni gara ed è ovviamente imbarazzante quando puoi ottenere una posizione decente in qualifica ma allo stesso tempo sai che le cose andranno di nuovo nella direzione sbagliata la domenica. È imbarazzante, Gene ha assolutamente ragione, e noi non siamo lì per questo".

