Ayao Komatsu: "Ver certas coisas de forma diferente"

Os maus resultados no Campeonato do Mundo que a equipa Haas tem sofrido nos últimos anos levaram Gene Haas a não renovar o contrato do anterior chefe de equipa Günther Steiner. O proprietário da equipa americana falou dos resultados embaraçosos que tinham sido alcançados e apresentou imediatamente o sucessor do popular sul-tiropeu, Ayao Komatsu, das suas próprias fileiras.

O japonês deixou imediatamente claro que não iria tentar copiar Steiner. E numa entrevista à Sky Sports F1, afirmou: "Acho que se pode ver imediatamente que sou diferente. Mas também nos damos muito bem no trabalho e o Günther fez muito por esta equipa. Ele construiu-a e eu tenho um respeito incrível por ele e pelo que conseguiu".

"Vejo certas coisas de forma diferente, tenho uma forma de trabalhar ligeiramente diferente e também penso que podemos progredir em muitas áreas, apesar das restrições que temos nesta equipa. Se eu não acreditasse nisso, não teria aceitado este trabalho", disse o engenheiro de 47 anos.

Komatsu consegue compreender porque é que Gene Haas descreveu os resultados da equipa como embaraçosos. Ele disse: "Estive sentado no muro das boxes em todas as corridas e é obviamente embaraçoso quando se consegue uma posição decente na qualificação, mas ao mesmo tempo sabe-se que as coisas vão correr mal novamente no domingo. É embaraçoso, Gene tem toda a razão, e nós também não estamos lá para isso."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas