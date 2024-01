Qui arrêtera Verstappen ? Coulthard pour un changement de règles

L'an dernier, Max Verstappen est monté 19 fois sur la plus haute marche du podium, le champion en titre de l'équipe Red Bull Racing a terminé deux fois à la deuxième place du Grand Prix et n'a dû se contenter que de la cinquième place lors de la course sur route de Singapour.

L'avance avec laquelle il a défendu son titre de champion du monde est d'autant plus grande : son coéquipier Sergio Pérez, deuxième du championnat, a récolté moins de la moitié des points du Néerlandais. Le Mexicain n'a remporté que deux courses.

Les fortes performances du triple champion suscitent de nombreuses discussions parmi les adversaires de Red Bull Racing, les fans et les experts en GP. Ils se creusent la tête pour savoir comment mettre fin à la domination de l'exceptionnel pilote de 26 ans.

David Coulthard, vétéran des GP, pense qu'une modification du règlement pourrait apporter plus de diversité en tête du peloton. Il explique dans le podcast "Formula For Success" : "Je ne pense pas qu'il y ait un besoin pour cela actuellement, mais une guerre des pneus serait préférable".

"Dans ce cas, Pirelli aurait parfois le bon pneu pour le circuit concerné, et parfois un autre manufacturier de pneus, comme Bridgestone", a expliqué celui qui a remporté 13 GP. "Le rapport de force changerait inévitablement en fonction du circuit et la seule chose qui serait déterminante serait ce qui touche le sol, à savoir les pneus".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island