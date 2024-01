Chi fermerà Verstappen? Coulthard favorevole alla modifica delle regole

Poiché Max Verstappen ha dominato la stagione 2023 di Formula 1, molti si stanno scervellando su come fermare il campione del mondo. David Coulthard ritiene che un cambiamento delle regole possa essere d'aiuto.

Max Verstappen è salito sul gradino più alto del podio 19 volte lo scorso anno e il campione in carica del Red Bull Racing Team ha concluso il Gran Premio al secondo posto altre due volte, dovendosi accontentare solo del quinto posto nella gara su strada di Singapore.

Il suo compagno di squadra Sergio Pérez, che ha concluso il campionato al secondo posto, ha ottenuto meno della metà dei punti dell'olandese. Il messicano ha vinto solo due gare.

Le ottime prestazioni del tre volte campione stanno facendo discutere gli avversari della Red Bull Racing, i tifosi e gli esperti di GP. Si stanno scervellando su come porre fine al dominio dell'eccezionale 26enne.

Il veterano dei GP David Coulthard ritiene che un cambiamento delle regole potrebbe garantire una maggiore varietà nella parte anteriore del campo. Spiega nel podcast "Formula For Success": "Non credo che al momento ce ne sia bisogno, ma sarebbe meglio una guerra di pneumatici".

"In questo modo, a volte Pirelli avrebbe il pneumatico giusto per la pista e a volte un altro produttore di pneumatici, come Bridgestone", ha spiegato il 13 volte vincitore di un GP. "L'equilibrio di potenza cambierebbe inevitabilmente a seconda della pista, e l'unica cosa che tocca il suolo sarebbero i pneumatici".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas