Quem vai travar Verstappen? Coulthard a favor da mudança de regras

Max Verstappen subiu ao degrau mais alto do pódio 19 vezes no ano passado, e o atual campeão da Red Bull Racing Team terminou o Grande Prémio em segundo lugar mais duas vezes, tendo apenas de se contentar com o quinto lugar na corrida de rua de Singapura.

O seu companheiro de equipa Sergio Pérez, que terminou em segundo lugar no campeonato, marcou menos de metade dos pontos do holandês. O mexicano só ganhou duas corridas.

O bom desempenho do tricampeão está a causar muita discussão entre os adversários da Red Bull Racing, os fãs e os especialistas em GP. Eles estão a pensar como é que o domínio do excecional piloto de 26 anos pode acabar.

O veterano David Coulthard acredita que uma mudança nas regras poderia proporcionar mais variedade na frente do pelotão. Ele explica no podcast "Formula For Success": "Não acho que haja necessidade disso no momento, mas uma guerra de pneus seria melhor".

"Então, por vezes, a Pirelli teria o pneu certo para a pista e, por vezes, outro fabricante de pneus, como a Bridgestone", explicou o vencedor de 13 GPs. "O equilíbrio de forças mudaria inevitavelmente dependendo da pista, e a única coisa que tocaria o chão seriam os pneus."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas